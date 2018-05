Mafia | Orlando | 40 anni dopo omicidio Impastato Sicilia è cambiata

Mafia : Orlando - lotta a boss è sparita dal dibattito politico : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - "Non c'è più il negazionismo di una volta, nessuno dice che la Mafia non c'è più ma la si fa sparire dal dibattito politico, e la lotta alla Mafia è scomparsa dal dibattito politico. Questo è uno dei modi per fare tornare forte la Mafia". Lo ha detto il ministro della