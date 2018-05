Mafia | da gennaio già sciolti 16 Comuni | il 2018 può essere anno del record negativo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 maggio 2018) In provincia di Vibo Valentia ne hdue lunedì scorso, assieme a un comune del Catanese e alla piccola Surbo, alle porte di Lecce. Nel paese salentino a giugno si sarebbe dovuto votare per l’elezione del sindaco e invece gli affidamenti dei lavori, gli appalti, le ditte di fiducia dell’amministrazione e l’assegnazione dei sussidi alle famiglie, hspinto il prefetto a chiedere di fermare tutto per diciotto mesi. Con gli ultimi provvedimenti presi dal Consiglio dei ministri salgono a 16 iper infiltrazioni mafiose dall’inizio dell’, in netto aumento rispetto ai 21 di tutto il 2017. I numeri diffusi da Avviso Pubblico potrebbero trasformare ilin un dodici mesi da: a questo ritmo verrinfatti superate le 34 amministrazioni commissariate nel 1993. Dal 1991 sono stati emanati 312 decreti di scioglimento, 25 dei ...