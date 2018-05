Mafia | 40 anni fa la morte di Peppino Impastato

25 ANNI FA/ Da Wojty'a a don Puglisi - è la fede viva non le regole a battere la Mafia : Il 9 maggio 1993 il Papa lanciò da Agrigento un grido accorato, raccolto dalla Chiesa siciliana: solo una fede vissuta cambia il volto della società.

25 ANNI FA/ Da Wojtyla a don Puglisi - è la fede viva non le regole a battere la Mafia : 25 ANNI fa, quando Papa Wojtyla lanciò da Agrigento il suo grido per la conversione dei mafiosi, molti giornalisti accreditati avevano lasciato la Valle dei Templi.

Peppino Impastato - 40 anni fa la morte del giovane che si ribellò alla Mafia : È il 9 maggio 1978. Mentre l'Italia è sotto choc per il ritrovamento a Roma del cadavere di Aldo Moro, a Cinisi, in provincia di Palermo, Peppino Impastato muore a 30 anni dilaniato dall'esplosione di ...

Peppino Impastato : 40 anni fa moriva l’uomo che per primo parlò contro la Mafia : La sua lotta ha scavato un solco profondo nella storia, e ancora oggi ascoltare la sua voce lontana ma pur sempre forte fa riflettere: 40 anni fa moriva Peppino Impastato, ucciso dalla mafia.Continua a leggere

40 anni fa l'uccisione di Peppino Impastato - una vita contro la Mafia : Nel maggio del 1984 l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, emette una sentenza in cui si riconosce la matrice mafiosa del delitto, attribuito però ad ignoti. Solo nel 2002 il boss Badalamenti viene riconosciuto colpevole e condannato all'ergastolo. Con la trasmissione radiofonica "Onda pazza a Mafiopoli", Impastato sbeffeggiò mafiosi e politici

PEPPINO IMPASTATO - IRONIA CONTRO LA Mafia : 40 ANNI FA L'OMICIDIO/ I 'centro passi' dalla morte alla libertà : PEPPINO IMPASTATO: 40 ANNI fa la morte dell'attivista CONTRO la MAFIA. Assassinato, venne eletto lo stesso a ruolo di consigliere comunale da parte dei suoi cittadini e sostenitori

Delitto Mafia - arresto boss dopo 30 anni : 15.49 E' stato risolto dopo 31 anni il caso dell'omicidio di Gaetano Salici, ucciso durante la guerra di mafia tra clan a Catania, tra gli anni Ottanta e Novanta Per il Delitto è stato arrestato il boss Rosario Pitarà, 64 anni, detto "Saretto u furasteri", al vertice della cosca dei Cursoti Milanesi. L'accusa è di omicidio premeditato, con l'aggravante di aver agito per motivi futili e abietti.

Mafia - 40 anni dalla morte di Peppino Impastato. Le iniziative : C'e' tutto in questi giorni: mostre fotografiche, spettacoli teatrali, concerti'. E poi 'l'impegno politico di Peppino, convegni sul lavoro. Ci saranno Susanna Camusso, artisti come Ascanio Celestini,...

Mafia : Camusso a Cinisi per i 40 anni del delitto Impastato : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Il segretario nazionale della Cgil Susanna Camusso sarà a Cinisi (Palermo) martedì 8 maggio per ricordare i 40 anni dall'omicidio di Peppino Impastato. La leader del sindacato parteciperà al dibattito '“I diritti negati: il lavoro che non c'è dopo il Jobs Act' organizza

Mafia - 15 anni in Corte d' Appello al nuovo capo del clan di Corleone : La Corte d'Appello di Palermo ha sostanzialmente confermato le condanne inflitte in primo grado a sei presunti mafiosi Corleonesi. Quindici anni sono stati inflitti a Rosario Lo Bue, capoMafia di ...

Mafia : condanne al clan di Corleone - quindici anni a Rosario Lo Bue : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Pene pesanti in appello per il clan mafioso di Corleone. La Corte d'appello di Palermo, ha confermato quasi per intero le condanne inflitte in primo grado e sei presunti boss Corleonesi. Arriva solo un leggero sconto di pena per uno dei sei imputati.

