Macerata | Traini al processo | ' Ho sparato non mi pento'

Raid razzista Macerata - Traini ottiene il rito abbreviato - : cominciato davanti alla Corte d'assise il processo al 28enne che lo scorso 3 febbraio aprì il fuoco su alcuni migranti ferendone sei. Il Comune si è costituito parte civile. L'uomo è accusato di ...

Le reazioni razziste contro Jennifer - la ragazza nigeriana ferita da Luca Traini a Macerata : ... lo stesso Matteo Salvini non perde occasione per strumentalizzare qualsiasi notizia di cronaca per esasperare l'odio razziale dei propri sostenitori: deve tenersi allenato per la prossima campagna ...

Macerata - via al processo a Traini - l'uomo che sparò a 17 immigrati per vendicare Pamela : È iniziato il processo a Luca Traini, il 28enne di Macerata che il 3 febbraio scorso sparò contro sette immigrati di colore per vendicare, disse poi, l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18 enne ...

Macerata - Traini a processo : 'Ho sparato - non mi pento' : Vuole guardare in faccia tutti perché lui, Luca Traini detto Lupo, non ha niente, ma proprio niente di cui pentirsi. Contro i consigli del proprio avvocato e a costo di essere miccia di possibili ...

Raid fascista a Macerata - Traini : "Non rinnego niente. Ecco perché volevo vendicare Pamela" : "Non rinnego niente di quello che ho fatto. Io volevo colpire chi spaccia, come quello che ha venduto la droga a Pamela. Non è colpa mia poi se a Macerata tutti gli spacciatori sono neri". Sono ...

Raid fascista a Macerata - la banalità di Traini 'Non rinnego niente' : Questo documento video dimostra quanto siano state banali e pericolose le motivazioni che hanno portato Traini a essere protagonista della sparatoria di Macerata. Al momento dell'interrogatorio Traini ...

