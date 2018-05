Macerata | processo a Luca Traini Chiesto il rito abbreviato Il suo avvocato | “E’ un

Macerata - Traini al processo : 'Ho sparato non mi pento' : Il 28enne che ha compiuto il raid razzista sparando contro i migranti per 'vendicare' Pamela Mastropietro, è comparso davanti ai giudici della Corte d'Assise. In aula anche le vittime. La difesa ...

Macerata - Traini a processo : 'Ho sparato - non mi pento' : Vuole guardare in faccia tutti perché lui, Luca Traini detto Lupo, non ha niente, ma proprio niente di cui pentirsi. Contro i consigli del proprio avvocato e a costo di essere miccia di possibili ...

Macerata : tutto pronto per il processo a Traini - ragazza ferita chiede 750mila euro : Traini è accusato dei reati di strage aggravata dall'odio razziale, sei tentati omicidi, porto abusivo d'arma e danneggiamento. L'Avvocato difensore punta sulla seminfermità mentale. Per la difesa infatti Traini sarebbe affetto da un disturbo bipolare.Continua a leggere