L' urlo del ' Pato' Fillol | ' Non mi fate paura' Storia di un portiere mondiale

L'urlo del Frosinone allo scadere - ma il Parma è secondo. Ternana e Pro Vercelli verso la C : E' vicino il salto triplo del Parma, può essere la prima squadra del calcio italiano a passare dalla serie D alla A. Regola la Ternana con due gol nel primo tempo e si stacca al secondo posto, ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Italia strabiliante - primo posto a metà gara! Farfalle da urlo a Baku : Italia letteralmente magistrale a Baku (Azerbaijan) dove si sta svolgendo l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Le Farfalle sono state superlative nell’esercizio con i cinque cerchi (prima parte del concorso generale), hanno eseguito un esercizio commovente e praticamente perfetto sulle note de Il Lago dei Cigni, ottenendo così un esorbitante 22.100 da parte della giuria. Le ragazze di Emanuela Maccarani si ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Italia strabiliante - primo posto a metà gara! Farfalle da urlo a Baku : Italia letteralmente magistrale a Baku (Azerbaijan) dove si sta svolgendo l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Le Farfalle sono state superlative nell’esercizio con i cinque cerchi (prima parte del concorso generale), hanno eseguito un esercizio commovente e praticamente perfetto sulle note de Il Lago dei Cigni, ottenendo così un esorbitante 22.100 da parte della giuria. Le ragazze di Emanuela Maccarani si ...

Roma-Barcellona - Manolas come Tardelli : l'urlo incredulo per il gol del 3-0 : La corsa a perdifiato verso la sua panchina, gli occhi sgranati, l'urlo di gioia e l'abbraccio dei compagni. E' l'esultanza di Manolas, autore del 3-0 della Roma sul Barcellona nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, che i tifosi giallorossi ricorderanno a lungo. Un'esultanza storica, come quella di Tardelli contro la Germania nella finale mondiale del 1982.

L'urlo del Danubio a Ragusa : L'urlo del Danubio, il libro di Marinella Tumino, sarà presentato giovedì 12 aprile, alle ore 17,30, nella biblioteca civica G.Verga a Ragusa.

Gp del Bahrain - Ferrari da urlo nelle libere : Mercedes a mezzo secondo : Quinto tempo per la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, +1'212, seguito dalla Haas di Romain Grosjean, +1'456.

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : ancora una staffetta mista da urlo. Alice Sotero si conferma su altissimi livelli : Seconda tappa di Coppa del Mondo e secondo successo italiano nella staffetta mista: Riccardo De Luca ed Alessandra Frezza hanno imitato Gianluca Micozzi e Gloria Tocchi ed hanno firmato un bellissimo successo dominando la gara praticamente dall’inizio alla fine, staccando nettamente gli avversari. Nella prova a staffetta gli azzurri si sono trasformati: nella gara individuale infatti De Luca era stato eliminato per un soffio, mentre Frezza ...

Liga : pari da urlo del Barca a Siviglia - tris del Real Madrid : Montella si illude con Vazquez e Muriel, ma Suarez e Messi rispondono nel finale. Benzema e una doppietta di Bale stendono il Las Palmas

LIVE Volley - Civitanova-Modena in DIRETTA : gara1 semifinali scudetto. Playoff da urlo - i Canarini nella tana della Lube : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, gara1 della semifinale dei Playoff Scudetto di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Volley - Civitanova-Modena in DIRETTA : gara1 semifinali scudetto. Playoff da urlo - i Canarini nella tana della Lube : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, gara1 della semifinale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. All’Eurosuole Foruma andrà in scena il big match per eccellenza: si preannuncia una super partita appassionante e avvincente, ricca di colpi di scena. I Campioni d’Italia partono leggermente favoriti, i Canarini proveranno a piazzare il colpaccio: in palio una vittoria importante che potrebbe indirizzare ...

“Io rifatta? Guardate qui”. Paola Ferrari da urlo : Striscia la Notizia le dà della ‘ritoccata’ e lei pubblica una foto da giovane (pazzesca) : Paola Ferrari, 58 anni il prossimo 6 ottobre), dichiara guerra a ”Striscia la Notizia”. Pochi giorni fa il famoso telegiornale satirico di Canale cinque aveva mandato in onda il servizio sui ”Fatti e rifatti” dichiarando che ”Paola Ferrari sfoggia un nuovo design”. Insomma, una battuta su ipotetici interventi di chirurgia estetica ai quali avrebbe fatto ricorso la signora del calcio che, questa volta, ...

Eravamo quattro amici e il Var (che si sarebbero persi l’urlo di Tardelli) : Per usare un vecchio caro slogan: non si interrompe così un’emozione. Invece sì. Interrotta, l’emozione. Sul più bello. Var, cioè Video Assistant Referee. E’ la (grande) novità del nostro calcio (polemiche annesse). Il senso è: diamo una mano al povero arbitro. Concretamente: si usa la tecnologia. Tradotto: in ogni partita di serie A ci sono due arbitri seduti a bordocampo davanti alla televisione, gli occhi sbarrati per non perdere nemmeno un ...

"Matura" 1987 - i burloni della sezione di tedesco del Galfer : Oh ragazzi, guardate che scriviamo a La Stampa, poi dobbiamo documentare con foto e aneddoti. Io però, che ho combinato 'sto casino, non mi ricordo niente. La 5ª A del Galfer annata 1987. Beh, ...

"Rischiamo grosso" - l'urlo del made in Italy contro i dazi : Se si blocca il primo mercato si inchioda l'economia, mettendo a rischio le Pmi del settore nel nostro Paese. Questi meccanismi, magari per aziende più strutturate sono complessi, dannosi, però ...