Luigi Di Maio | il retroscena terrificante | ' Perché ha così fretta di fare un governo'

Fausto Bertinotti prende bene l'accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Siamo nel territorio del demonio' : Adesso, due mesi dopo il voto, sembra fatta. Sul fotofinish, si sta per chiudere l'accordo tra Lega e M5s: decisivo un faccia a faccia che si è tenuto a Montecitorio in mattinata tra Matteo Salvini e ...

Enrico Giovannini - il suo nome in lizza come prossimo premier : lui il compromesso tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini? : Sarà Enrico Giovannini il prossim o premier ? Secondo Dagospia sì. Il suo nome sta circolando nelle ultime ore tra i pentastellati, i leghisti e al Quirinale. Gradito da entrambi i partiti e pure da ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'incontro a Montecitorio : chiedono a Sergio Mattarella 24 ore per un governo politico : A quattro ore dalla scadenza dell'ultimatum posto da Sergio Mattarella - fissato alle 17 di oggi, presunta deadline per la formazione di un governo politico - indiscrezioni hanno riferito di un ...

Carlo Freccero - la domanda che inchioda Luigi Di Maio : 'Mi può spiegare se è meglio...' : Carlo Freccero mette spalle al muro Luigi Di Maio con la domande delle domande. Ospite a Cartabianca di Bianca Berlinguer su Raitre, l'esperto di comunicazione tenta di far ragionare, chissà quanto ...

Luigi Di Maio senza vergogna a DiMartedì : 'Tutti hanno posto veti - ho capito perché i partiti sono morti' : La sfacciataggine è legata a doppio filo con la politica, certo. Ma quella di Luigi Di Maio raggiunge vette forse mai sfiorate in precedenza. Il problema, però, è che in molti credono ancora alle panzane del leader grillino. L'ultima, clamorosa, è ...

Matteo Salvini-Luigi Di Maio - pronto il patto post-elezioni : Luigi Di Maio dice che 'sarà un ballottaggio tra noi e la Lega '. Così, il candidato premier dei 5 Stelle definisce le elezioni invocate per il mese di luglio . Ma quelle parole hanno un significato ...

Luigi Di Maio - la proposta a Matteo Salvini all'ultimo secondo : gli offre di fare il premier : L'ipotesi delle elezioni anticipate, che siano l'8 o il 22 luglio, sia Matteo Salvini che Luigi Di Maio non l'hanno mai abbandonata del tutto fino a poche ore dal discorso di Sergio Mattarella alla ...

Luigi Di Maio - fango per spaccare il centrodestra : 'Se Berlusconi e Renzi avessero avuto la maggioranza dopo il voto...' : 'Se dopo le elezioni Silvio Berlusconi e Matteo Renzi avessero avuto la maggioranza, Forza Italia avrebbe mollato Matteo Salvini in due minuti'. Luigi Di Maio, in una intervista a Rtl 102.5, getta ...

Luigi Di Maio : 'È colpa di Matteo Salvini se si torna a votare' : Gli italiani sceglieranno se questa classe politica deve restare a dettare le condizioni guardando ai propri interessi. Sarà un ballottaggio' tra il M5S e la Lega. Lo afferma il leader del M5S Luigi ...

Niente governo 5 Stelle : tutti gli errori di Luigi Di Maio : Sfuma l'occasione di governo per il Movimento 5 Stelle: la colpa è della ambiguità e dell'immaturità di un leader incapace di dialogo

M5s - no al governo e voto a luglio? Occhio : quanti voti in più può prendere Luigi Di Maio : O ancora 'Quando una forza politica come la nostra entra nella democrazia rappresentativa e ne condivide alcune regole, come il dialogare con gli altri, e poi riceve il due di picche allora il ...

Luigi Di Maio conferma che nel M5s sono dei cialtroni : 'Decide Beppe Grillo - ma al voto credo che andremo con le stesse l : Sergio Mattarella propone un 'governo neutrale' e l'offerta viene rispedita al mittente da tutti, tranne il Pd. M5s, Lega e Giorgia Meloni rifiutano in toto quello che bollano come governo tecnico, ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - asse contro il governo neutrale : no a Sergio Mattarella - 'voto subito' : Il 'governo neutrale' proposto da Sergio Mattarella ? Un immediato disastro: al vaffa del presidente, i partiti rispondono con un altro vaffa. In primis Giorgia Meloni , contraria ad 'esperimenti da ...

Luigi Di Maio : "Da oggi siamo in campagna elettorale" : "Deciderà il presidente della Repubblica ma per noi si può andare a votare subito, la prima data utile è l'8 luglio. Da oggi ci mettiamo in campagna elettorale e raccontiamo i due mesi di bugie dei partiti politici. Chiedo ai cittadini di mandarci al governo con il voto, non vedo altre possibilità. oggi ci danno al 35%, io sono sicuro che il 40% è vicino". Lo ha detto Luigi Di Maio in un video pubblicato su ...