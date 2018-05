Luce ed acqua danno spettacolo a Bressanone

Come preparare in casa l'acqua di riso per avere capelli forti - lisci e Lucenti : L'impiego dell'acqua di riso Come trattamento per capelli possiede radici antichissime. Le donne di Cina, Giappone e Sud-Est asiatico devono il segreto della loro bellezza a questo semplice rimedio che promette di poter ottenere capelli lunghi, lisci e lucenti. l'acqua di riso può essere acquistata già pronta all'uso in erboristeria o farmacia, ma non è difficile prepararla in casa seguendo uno dei metodi proposti più avanti nell'articolo. Ma ...