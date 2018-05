luca traini macerata processo rito abbreviato

Macerata - processo a luca Traini. Chiesto il rito abbreviato. Il suo avvocato : “E’ un gigante buono” : Luca Traini ha Chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. Nel frattempo la Procura di Macerata ha riChiesto che nei suoi confronti venga effettuata una perizia psichiatrica.Continua a leggere

luca traini - procura contesta nuova legge su propaganda razziale. Imputato dà consenso ad abbreviato : A Luca Traini, l’uomo che il 3 febbraio scorso sparò contro alcuni stranieri per vendicare la morte di Pamela Mastropietro, il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio ha contestato la nuova fattispecie di “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”. Il reato è previsto dal nuovo art. 604 bis del codice penale introdotto contestualmente alla recente abrogazione dell’art. 3 ...

Le reazioni razziste contro Jennifer - la ragazza nigeriana ferita da luca traini a Macerata : ... lo stesso Matteo Salvini non perde occasione per strumentalizzare qualsiasi notizia di cronaca per esasperare l'odio razziale dei propri sostenitori: deve tenersi allenato per la prossima campagna ...

luca traini - RAID A MACERATA/ Video "volevo vendicare Pamela - non rinnego niente. Spacciatori sono tutti neri” : Comincia domani il processo contro LUCA TRAINI, l'uomo che lo scorso febbraio sparò dalla macchina contro diversi migranti ferendone alcuni, è accusato di tentata strage(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 13:22:00 GMT)

L'interrogatorio di luca traini : "Non rinnego niente - ora vi spiego perché mi sono estremizzato" : sono passati oltre 3 mesi da quel 3 febbraio in cui Luca Traini salì a bordo della sua auto nera per vendicare la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi dal nigeriano Innocent Osegale e altri 2 connazzionali.Ora il 28enne di Tolentino affronterà il processo alla Corte d' assise del Tribunale di Macerata per strage, tentato omicidio plurimo, porto illegale di pistola e munizioni, esplosione pericolosa in aria di ...

Sparatoria di Macerata - una ragazza ferita chiederà 750mila euro a luca Traini : Sparatoria di Macerata, una ragazza ferita chiederà 750mila euro a Luca Traini Jennifer, 25 anni di origine nigeriana, era stata colpita a una spalla da Luca Traini. Il legale dell’uomo punta a provare la seminfermità Continua a leggere

I fiori di luca traini alla mamma di Pamela Mastropietro : "Ci hanno fatto piacere - nessun imbarazzo" : Tra i numerosi fiori, in omaggio a Pamela nel giorno dei suoi funerali, ci sono anche quelli di Luca Traini, l'uomo che per 'vendicare' la ragazza sparò all'impazzata a Macerata contro alcuni migranti qualche giorno dopo il ritrovamento del corpo della ragazza, fatta a pezzi, e messa in due valigie.A ricevere i fiori è stata la mamma della ragazza, Alessandra Verni, consegnati dal fratello e dalla cugina. Al Corriere della sera, la ...

L'addio a Pamela Mastropietro : anche i fiori di luca traini ai funerali : Grande partecipazione a Roma ai funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio a...

FUNERALI DI PAMELA MASTROPIETRO : IL GESTO DI luca TRAINI : PAMELA MASTROPIETRO e LUCA TRAINI I fiori adesso sono un'ulteriore conferma del collegamento tra i due efferati casi di cronaca. TRAINI stesso non ha mai nascosto di aver agito perché profondamente ...

Funerali Pamela : mazzo di fiori da luca traini - l’autore del raid razzista a Macerata : Un mazzo di fiori è stato fatto recapitare da Traini all’obitorio di Macerata per l’ultimo saluto alla 18enne prima della partenza dl feretro per Roma dove sabato ci saranno i Funerali.Continua a leggere

Tentata strage di Macerata : luca traini risarcirà le vittime : Il neofascista, pur non dichiarandosi pentito, avrebbe intenzione di risarcire o indennizzare i sei migranti ai quali sparò il 3 febbraio.Continua a leggere