Loro 1 al secondo posto tra i più visti al cinema

PAOLO SORRENTINO - Loro 2 : IL SECONDO FILM SU SILVIO BERLUSCONI / "Non volevo puntare il dito contro nessuno" : PAOLO SORRENTINO torna al cinema con LORO 2, il SECONDO FILM su SILVIO BERLUSCONI: le dichiarazioni del regista e degli attori Elena Sofia Ricci e Toni Servillo.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 08:40:00 GMT)

PAOLO SORRENTINO - Loro 2 : SECONDO FILM SU BERLUSCONI/ Un film su "un amore finito" : la strana coincidenza... : LORO 2, il film di PAOLO SORRENTINO uscirà il 10 maggio: al centro della scena Silvio BERLUSCONI e la sua immagine di uomo cinico e senza scrupoli. Ma il regista preferisce così...(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 21:30:00 GMT)

Loro 2. Un secondo capitolo più intrigante del primo : "… all'interno di questa storia " dichiara Paolo Sorrentino " la scelta dei fatti da raccontare non segue un principio di rilevanza dettata dalla cronaca dei giorni, ma insegue unicamente il fine di ...

Paolo Sorrentino - Loro 2 : secondo film su Silvio Berlusconi/ “Al cinema rachitico preferisco il digiuno…” : Loro 2, il film di Paolo Sorrentino uscirà il 10 maggio: al centro della scena Silvio Berlusconi e la sua immagine di uomo cinico e senza scrupoli. Ma il regista preferisce così...(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 09:50:00 GMT)

Paolo Sorrentino - Loro 2 : il secondo film su Silvio Berlusconi/ Perché dividerlo in due parti? : Loro 2, il film di Paolo Sorrentino: in sala a partire dal 10 maggio 2018 il secondo capitolo del lungometraggio su Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:22:00 GMT)

«Loro 2» : cosa aspettarsi dal secondo film di Sorrentino su Silvio Berlusconi : Una prima parte folle, caotica, eccentrica e quasi «delirante» cede il passo a una narrazione (molto) più intima e tipicamente «sorrentiniana». È il Silvio Berlusconi che più ti aspetti – o, almeno, che più ti saresti aspettato dal regista Paolo Sorrentino – quello protagonista del secondo capitolo di Loro. Che uscirà nelle sale il 10 maggio – quindici giorni dopo Loro 1 – e che abbiamo visto in anteprima. LEGGI ...

'Loro 2' - il secondo capitolo del film di Sorrentino : Con il secondo capitolo, in sala il 10 maggio distribuito da Universal Pictures, si completa Loro , il film che Paolo Sorrentino ha voluto in due atti, con Toni Servillo nei panni di Berlusconi e ...

Loro 2 - iI vecchio - patetico e triste Silvio Berlusconi secondo Paolo Sorrentino. E si ride meno che in Loro 1 : Un uomo triste, solitario e contrito al comando: Silvio Berlusconi. Paolo Sorrentino non cambia rotta. Loro 2 è l’ampliamento/allungamento di ciò che in Loro 1 una decina di giorni fa si era appena accennato. Nella seconda parte (al cinema dal 10 maggio 2018) niente più farsa, niente più spiritosaggini e divertite sorprese ideate dal protagonista Berlusconi, simpatico smargiasso alla riconquista della moglie annoiata. Stavolta Sorrentino fa sul ...

