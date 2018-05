L' originale Forza Horizon è meraviglioso in 4K su Xbox One X - analisi tecnica

eurogamer

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Microsoft ha ripreso a rilasciare aggiornamenti grafici per i giochi di360 suOne X con quattro nuovi titoli, tra cui, The Witcher 2, Crackdown e Fable Anniversary Edition. Abbiamo un boost della risoluzione di 9 volte superiore all'in tutti e quattro i casi e un sensibile miglioramento delle prestazioni dove necessario, ma è sul primo gioco della lista che ci concentreremo oggi. La qualità delle immagini diè veramente fuori scala nel passaggio all'Ultra HD e ci sono anche un altro paio di miglioramenti sorprendenti che hanno catturato la nostra attenzione., una delle ultime esclusive first party per360, è stata una vera e propria pietra miliare, una collaborazione di successo tra i creatori del franchise, Turn 10, e la start-up inglese Playground Games. Playground ha rinnovato il motore diMotorsport 4 ...