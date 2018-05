Londra | allo studio un' ”eredità di cittadinanza” per i giovani

Londra - giallo su perquisizione aereo russo : Scotland Yard nega : La polizia britannica ha fatto irruzione su un aereo della compagnia russa Aeroflot, proveniente da Mosca e atterrato all'aeroporto londinese di Heathrow, per effettuare una " perquisizione ". Il ministero degli Esteri russo ha parlato di "provocazione" dopo che le autorità inglesi hanno fatto scendere gli assistenti di volo e cercato di allontanare anche i piloti, che però si sono rifiutati. Scotland Yard nega di essere coinvolta in alcuna ...

Dati manipolati - Facebook travolto dallo scandalo. Il parlamento Ue e di Londra convocano Zuckerberg : NEW YORK Il settimanale Newsweek ieri chiedeva: «È arrivata la fine per il più potente social network del mondo?». Domanda non peregrina: abbiamo già visto cadute...

"La 'Vlast' di Putin uscirà rafforzata dallo scontro con Londra". Intervista a Vittorio Strada : "Vladimir Putin ha fatto dell'orgoglio nazionale russo la cifra della sua politica presidenziale. E non è dunque un caso che di fronte alle accuse mosse a Mosca dalla premier britannica May e alle ritorsioni diplomatiche messe in atto da Londra, il leader del Cremlino abbia usato una frase ad effetto, buona sia per la comunità internazionale sia, soprattutto, per l'opinione pubblica interna, peraltro alla vigilia del voto: 'Non si ...