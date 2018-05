Lo Stato Sociale non va in vacanza

LODO GUENZI - X FACTOR / Il frontman de Lo Stato Sociale smentisce di essere stato contattato dal talent show : LODO GUENZI, cantante de Lo stato Sociale, smentisce le voci secondo le quali sarà il nuovo giudice di X FACTOR. Ma apre al mondo dei talent show, da lui seguiti fin da bambino.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 09:12:00 GMT)

Lo Stato Sociale e la vita dopo Sanremo 'Restiamo cinque teste diverse - la nostra musica è mescolanza' - Musica - Spettacoli : Un anno fa le cose per Lo Stato Sociale erano diverse. Si, certo, erano già una band di successo, avevano già in parte abbandonato lo status di 'indie band' e conquiStato un pubblico decisamente più ...

Lo Stato Sociale : in arrivo il nuovo singolo “Facile” : Il 25 maggio The post Lo Stato Sociale: in arrivo il nuovo singolo “Facile” appeared first on News Mtv Italia.

Musica : al via tour dello Stato Sociale - ‘sarà un grande circo’ : Milano, 8 mag. (AdnKronos) – Parte il tour dello Stato Sociale ‘Una vita in vacanza’: cinque date a partire dall’8 giugno al Carroponte di Milano, per passare poi a Padova, il 4 luglio. Quindi a Collegno, in provincia di Torino, l’11 luglio; il 13 luglio a Roma all’Ippodromo delle Capannelle. Infine a Molfetta (Bari), il 14 luglio. “Sarà un grande circo” promettono i ragazzi della band, “un ...

Musica : al via tour dello Stato Sociale - ‘sarà un grande circo’ (2) : (AdnKronos) – A chi domanda la ragione della poca esposizione, subito dopo Sanremo, “nessuna crisi” post successo, assicurano. “A quello ci abbiamo pensato prima, abbiamo anticipato i tempi. Abbiamo vissuto un 2017 difficile – confessano – molto più di quello che si è potuto vedere dal palco. Abbiamo trovato il modo di vivere la nostra amicizia in relazione al lavoro. La nostra forza è stare insieme ed essere ...

Un grande parco giochi : Lo Stato Sociale presenta i concerti estivi " INTERVISTA : Questo mondo è finalmente emerso grazie alla fruizione tecnologica slegata dalla logica di potere culturale top-down, ma è un fenomeno in crescita da anni. Ma è anche un momento pericoloso, perché è ...

Facile - Lo Stato Sociale | Testo - Audio - MP3 : Canzone Lo Stato Sociale , Facile: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Lo Stato Sociale è Facile: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Facile de Lo Stato Sociale è il nuovo singolo in rotazione radiofonica e in digital download da venerdì 25 maggio. Lo Stato Sociale annuncia il […]

Audio e testo di Facile de Lo Stato Sociale - il nuovo singolo prima di 5 concerti speciali : Facile de Lo Stato Sociale è il nuovo singolo in rotazione radiofonica e in digital download da venerdì 25 maggio. Lo Stato Sociale annuncia il nuovo brano atteso per l'estate, dopo il successo riscontrato al Festival di Sanremo 2018 con il brano Una vita in vacanza, classificato al secondo posto nella classifica generale dopo Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente. Facile de Lo Stato Sociale vive già nell'album primati in ...

A Bologna estate 2018 lunga e piena di eventi : in piazza anche lo Stato sociale : Sarà una estate 'più lunga, più larga, più inclusiva' , come promette l'assessore alla Cultura del Comune di Bologna Matteo Lepore , studiata per mettere insieme i tradizionali spettacoli , ...

Cinema - jazz notturno - Lo Stato Sociale in piazza Maggiore : l'estate a Bologna : Bologna - Tante conferme e parecchie novità, a partire da una dimensione più metropolitana che cittadina. Bologna Estate 2018 diventa «Be Here», perché per usare le parole dell'assessore comunale alla ...

Lo Stato Sociale - Lodo Guenzi possibile giudice di X Factor? : Lodo Guenzi il front man de Lo Stato Sociale potrebbe essere un nuovo giudice di X Factor. Fin qui tutto bene, se non fosse che proprio il gruppo ha sempre denigrato i talent affermando che “Sviliscono il talento”. X Factor: in arrivo Lodo Guenzi come possibile giudice della 12esima edizione? Stando a quanto dice il portale musicale All Music Italia, Lodo sarebbe in trattativa con la FremantleMedia per rivestire il ruolo di giurato nel popolare ...