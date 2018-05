Liverpool-Roma | la famiglia di Sean Cox allo scoperto | “condizioni ancora critiche”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Il tifoso delCox continua a lottare per la sua vita presso il Walton Center Hospital, dove è stato ricoverato dopo gli incidenti avvenuti prima della sfida traad Anfield. Ecco il messaggio della: “Siamo stati meravigliati dal sostegno che abbiamo ricevuto da quandoè stato gravemente ferito due settimane fa. Dsplendido staff medico del Walton Center che continua a prendersi cura diagli ufficiali altamente specializzati della polizia di Merseyside che ci hanno assistito dal momento in cui siamo arrivati: è stato un grande conforto sapere che siamo in buone mani. Non ci sono parole per descrivere la gratitudine che proviamo per la gente diche ha preso la situazione dicosì a cuore: questo fa capire perché questi posti hanno una meritata reputazione di generosità e solidarietà. Ogni giorno arrivano lettere e ...