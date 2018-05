Liberato - al via il concerto-evento in anticipo : 20mila sul Lungomare : «Comme cazz' site belli!». Esordisce con questa frase Liberato, il misterioso artista napoletano sul palco allestito sul Lungomare di Napoli. Canta subito la hit «Nove...

Liberato sul lungomare di Napoli - folla record per il concerto-evento : Sono arrivati anche alle 11 di stamattina per accaparrarsi un posto in prima fila per il tramonto di Liberato sul lungomare di Napoli. C'è anche chi ha preso un treno da Roma. Ingannano il tempo ...

Liberato - concerto gratis a Napoli/ Il rapper dai "mille volti" - sul web tutti si chiedono : "Chi è?" : concerto Liberato, oggi 9 maggio a Napoli, Rotonda Diaz: il rapper dai mille volti si esibirà nella sua città gratis ma senza rivelare la sua identità, ecco dove suonerà.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 20:21:00 GMT)

Napoli - il concerto gratis di Liberato sul lungomare : il misterioso rapper si esibisce nella sua città : Nove maggio, ripeteva la prima canzone. E 9 maggio alla fine è stato per il primo concerto di Liberato nella sua città do sporadiche apparizioni iniziate sul palco del MiAmi Festival. Napoli si prepara per il live gratuito del misterioso rapper che la scorsa settimana aveva annunciato la data nella sua città, alle 20, sul lungomare. La location scelta è la Rotonda Diaz, dove all’inizio dello show è prevista l’esibizione di una band ...

Tutti pazzi per Liberato : festa show sul Lungomare : Arriverà davvero in motoscafo, su quel ramo del mare di Napoli dove un tempo sfrecciavano i contrabbandieri? Liberato mostrerà il suo volto, lo coprirà in qualche...