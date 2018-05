leggioggi

: L’esecutivo neutrale non s’ha da fare. Salta il Governo auspicato dal Colle - - LeggiOggi_it : L’esecutivo neutrale non s’ha da fare. Salta il Governo auspicato dal Colle - - fanpage : Salvini: 'Non rompo con Berlusconi, ma voglio governare. Per me l'esecutivo neutrale non esiste' - da_Carmagnola : @antonio_bordin @valy_s @Rinaldi_euro @oinot49 @fuoridallaue @GhitaIacono @matteosalvinimi @ValeMameli… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Come prevedibile, l’ultimo giro di consultazioni si è concluso con una fumata nera. Lo stallo politico persiste e i partiti, in vista di nuove elezioni, assaporano già il clima da campagna elettorale. Il Presidente Mattarella, davanti al mancato accordo tra le forze politiche, prende posizione e suggerisce un“di tregua” che possa accompagnare l’Italia al voto: “laddove tra i partiti non si raggiungesse alcuna intesa, ildovrebbe concludere la sua attività a fine dicembre per andare subito dopo alle elezioni”. Il Presidente della Repubblica, inoltre, ci tiene a far notare: “Sarebbe la prima volta che il voto popolare non viene utilizzato e non produce alcun effetto” – per poi concludere con un monito – “Scelgano i partiti con il loro libero comportamento e nella sede propria parlamentare. Cerchino una maggioranza politica per un” entro l’anno ...