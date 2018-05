Lega - M5S | le parti chiedono altre 24 ore | si va verso l' accordo?

Governo - Romani (FI) : “M5s e Lega si vogliono sperimentare. Se alternativa è governo neutrale - meglio uno politico” : “Lega e M5s stanno cercando un accordo. A questo punto, se l’alternativa è un governo neutrale, allora è meglio uno politico”. Così Paolo Romani, senatore di Forza Italia, dopo l’incontro tra i senatori azzurri a Palazzo Madama. “Io, personalmente, farei fatica a votare un esecutivo giallo-verde” ha aggiunto Romani, riferendosi a un governo guidato da Lega e M5s. L'articolo governo, Romani (FI): “M5s e ...

Gianfranco Rotondi - chiamatelo Nostradamus : sapeva dell'accordo Lega-M5s un mese fa - cosa aveva scritto : Che un accordo Lega-Movimento 5 stelle ci sarebbe stato lo diceva più di un mese fa Gianfranco Rotondi . Il 29 marzo, infatti, scriveva sul suo profilo Twitter: 'Come tutte le cose che vi ho qui ...

Vittorio Sgarbi - lettera a Silvio Berlusconi : 'Se cedi all'accordo Lega-M5s ti arrestano' : 'Ritirarti, dare appoggi esterni, consentire l'accordo Lega-M5s - sottolinea - equivale ad uscire di scena, ad abbandonare la politica, a riconoscere la sconfitta. Senza speranza e senza rivincita. ...

