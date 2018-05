Lega-M5S | accordo vicinissimo Cresce l' ipotesi Giorgetti premier

«Probabile l’accordo tra Lega e M5S». Il Quirinale : hanno chiesto altre 24 ore : Mattarella aveva dato come ultimatum fino alle 17 per dare il via al “suo” governo neutro. Poi i due leader hanno informato il Capo dello Stato sul confronto in corso

VERTICE DI MAIO-SALVINI : ATTESA PER ACCORDO BERLUSCONI/ Romani (Forza Italia) : “forse ok un Governo M5s-Lega” : Governo, Di Maio e Salvini: VERTICE e ATTESA per l'ACCORDO con BERLUSCONI. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:57:00 GMT)

Governo - Toti a Berlusconi : «Astensione benevola a Lega-M5s» : Nuova giornata di riflessione per Silvio Berlusconi ad Arcore. Sul tavolo sempre la linea da tenere di fronte al pressing di ora in ora più asfissiante di Lega, parte di Fi, quella più filosalviniana, ...

Governo M5S-Lega - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale 24 ore per trattare. «E ora parli Berlusconi» : L'accelerazione «politica» che il Quirinale si augurava di ottenere per evitare di varare un Governo di tregua è arrivata. Dopo un incontro in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini , Lega e M5S hanno ...

Prove di intesa tra M5s e Lega : chieste 24 ore a Mattarella | Salvini : non si rompe l'alleanza di centrodestra : Possibile una svolta per il governo. Salvini e Di Maio chiedono 24 ore di tempo a Mattarella per vedere se riusciranno a trovare una intesa, forse su un premer "terzo". Berlusconi deve decidere che ti po di posizione prendere in caso di accordo

Governo M5S-Lega - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale 24 ore per trattare. «E ora parli Berlusconi» : Dopo un vertice tra i due leader, è partita la richiesta a Mattarella di concedere ancora un giorno di tempo per chiudere il confronto. Il premier? Potrebbe essere Giorgetti

Governo - Salvini e Di Maio : “Aspettiamo Berlusconi”/ Lega e M5s trattano : Forza Italia valuta la situazione : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di Maio e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni". La replica di Salvini(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:48:00 GMT)

Btp - spread su Bund 10 anni balza dopo riavvio confronto M5S-Lega... : ... dopo la conferma da parte del Quirinale della riapertura di un confronto sulla formazione di un governo tra Movimento Cinque Stelle e Lega, le cui principali proposte di politica economica ...

Governo - Bossi : “Sì a intesa Lega-M5s. Berlusconi ha voluto cedere per far partire l’esecutivo”. E lancia Giorgetti premier : Governo M5s-Lega? “Se arriva in aula io voto la fiducia”. Sono le parole di Umberto Bossi, dopo l’incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio che ha portato alla richiesta al Quirinale di ulteriori 24 ore per la formazione del Governo. “Noi non potevamo non fare un Governo politico perché dobbiamo portare a casa l’autonomia”. Silvio Berlusconi è stato costretto a cedere? “No, ha voluto cedere perché ...

Governo : Mattarella concede 24ore - verso accordo Lega-M5S : ... di transizione, pensato negli ultimi giorni dal presidente per sbloccare lo stallo in attesa di trovare una maggioranza politica o addirittura, come sembrava sempre più probabile nelle ultime ore, ...

Umberto Bossi sta con Salvini - appello a Berlusconi : 'Permetti il governo M5s-Lega. E poi...' : In un convulso momento politico, incredibilmente, si ritrova l'unità tra Umberto Bossi e Matteo Salvini . Già, perché il Senatùr, sposando le posizioni del leader della Lega, si è rivolto a Silvio ...

Lega - M5S - le parti chiedono altre 24 ore : si va verso l'accordo? : Lega e M5S vicini all'accordo: filtra ottimismo Colpo di scena nella politica italiana. Lo stallo che si è verificato in seguito al voto del 4 marzo sarebbe destinato a terminare nelle prossime ore. La trattativa tra la Lega e il Movimento 5 Stelle è ripresa ...

Governo - Romani (FI) : “M5s e Lega si vogliono sperimentare. Se alternativa è governo neutrale - meglio uno politico” : “Lega e M5s stanno cercando un accordo. A questo punto, se l’alternativa è un governo neutrale, allora è meglio uno politico”. Così Paolo Romani, senatore di Forza Italia, dopo l’incontro tra i senatori azzurri a Palazzo Madama. “Io, personalmente, farei fatica a votare un esecutivo giallo-verde” ha aggiunto Romani, riferendosi a un governo guidato da Lega e M5s. L'articolo governo, Romani (FI): “M5s e ...

Governo Lega-M5s - Di Maio e Salvini trattano : Mattarella concede altre 24 ore : I leader leghista e M5s stanno trattando per cercare di trovare un accordo e varare un Governo politico, evitando l’esecutivo di tregua proposto dal Quirinale. Il Colle concede 24 ore supplementari per negoziare. Segnali di disgelo da parte di Di Maio: nessun veto contro Berlusconi. E da Forza Italia c’è chi invoca la «benevolenza critica» ...