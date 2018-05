Lega e M5S hanno chiesto al presidente della Repubblica altre 24 ore per trattare

Ancora 24 ore per far nascere il governo Lega-M5s : Forse Sergio Mattarella lo ha sempre saputo che la sua sfida lanciata al "partito del voto subito" avrebbe sbloccato la situazione. O forse ha solo giocato d'azzardo. E la sua propensione al rischio è ...

Governo M5S-Lega - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale 24 ore per trattare : Dopo un vertice tra i due leader, è partita la richiesta a Mattarella di concedere ancora un giorno di tempo per chiudere il confronto

Governo : Lega-M5s chiedono 24 ore di tempo al Quirinale : I due partiti hanno informato la Presidenza della Repubblica che è in corso un confronto per arrivare a un possibile accordo di Governo - Ormai è fuoco incrociato tra Lega e M5s dopo il l'ennesimo ...

Governo M5S-Lega - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale 24 ore per trattare : L'accelerazione «politica» che il Quirinale si augurava di ottenere dall'ipotesi di varare un Governo di tregua è arrivata. Dopo un incontro in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, Lega e M5S hanno ...

M5S e Lega chiedono al Quirinale 24 ore per un accordo di governo : Roma, 9 mag. , askanews, 'Il M5s e la Lega hanno informato la Presidenza della Repubblica che è in corso un confronto per pervenire a un possibile accordo di governo e che per sviluppare questo ...

Governo : Quirinale - in corso confronto M5s-Lega - servono 24 ore : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – Il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno informato la Presidenza della Repubblica che è in corso un confronto per pervenire a un possibile accordo di Governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore. E’ quanto riferisce una nota dell’Ufficio stampa del Quirinale. L'articolo Governo: Quirinale, in corso confronto M5s-Lega, servono 24 ore sembra essere il primo su Meteo Web.

Il Quirinale : “Possibile accordo M5S-Lega per il governo - chieste altre 24 ore” : Il M5S e la Lega hanno informato la presidenza della Repubblica che è in corso un confronto per pervenire a un possibile accordo di governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore. La conferma arriva direttamente dall’ufficio stampa del Quirinale....

Lega e M5s trattano e chiedono tempo al Quirinale : ROMA - Cambio di scena nella trattativa per il nuovo esecutivo. Il Quirinale non conferirà oggi l'incarico per il 'suo' governo neutrale. Lega e M5s hanno chiesto al presidente della Repubblica altre ...

La Lega si accorda con il M5S - Mattarella concede altre 24 ore : M5S e Lega hanno chiesto un giorno di tempo per formare un governo. E’ l’esito di un incontro tra il

Giovanni Toti - la proposta a Silvio Berlusconi : 'Il governo dell'astensione per un'intesa tra Lega e M5s' : Di certo non voteremo la fiducia a un governo che contiene i 5 stelle, incompatibili alla nostra visione politica'. Si registra, nelle parole di Toti, un cambio di passo, che però ancora non è stato ...

Vertice Di Maio-Salvini - M5s-Lega chiedono al Colle 24 ore per accordo : ...con una benevolenza critica, di certo non voteremo la fiducia a un Governo che contiene i 5 stelle, incompatibili alla nostra visione politica", sottolinea.

Berlusconi ‘permette’ il Governo Di Maio-Lega?/ Astensione a Salvini-M5s per non rompere la coalizione : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di Maio e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni". La replica di Salvini(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:34:00 GMT)

Si tratta per il governo - Toti a Berlusconi : «Astensione benevola a Lega-M5S» : «Ho sentito Berlusconi stanotte, oggi leggo dei titoli dei giornali abbastanza surreali sul suo passo indietro o di lato, il tema vero è che la Lega e il M5S hanno i voti per insediare...

Toti : sentito Cav - da Fi possibile astensione benevola a Lega-M5S : Roma, 9 mag. , askanews, 'Ho sentito Berlusconi stanotte. Il tema è che Lega e M5S hanno i voti per un accordo di governo, a cui Forza Italia non parteciperà con un appoggio esterno. Ma il che non ...