Lecce | 29enne grave per encefalite da morbillo | non era vaccinata contro la malattia

Lecce - una 29enne grave per un'encefalite da morbillo : non era vaccinata : La donna è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. In Italia nel 2018 sono 4 le personbe morte per le complicanze della malattia:...