Le reazioni razziste contro Jennifer | la ragazza nigeriana ferita da Luca Traini a

thesubmarine

: RT @sebendinelli: la richiesta di risarcimento di Jennifer, una delle sei vittime della tentata strage di Luca Traini, è stata accolta da u… - pensierozoppo : RT @sebendinelli: la richiesta di risarcimento di Jennifer, una delle sei vittime della tentata strage di Luca Traini, è stata accolta da u… - myo75ho : RT @sebendinelli: la richiesta di risarcimento di Jennifer, una delle sei vittime della tentata strage di Luca Traini, è stata accolta da u… - milanoics : RT @sebendinelli: la richiesta di risarcimento di Jennifer, una delle sei vittime della tentata strage di Luca Traini, è stata accolta da u… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) ... lo stesso Matteo Salvini non perde occasione per strumentalizzare qualsiasi notizia di cronaca per esasperare l'odio razziale dei propri sostenitori: deve tenersi allenato per la prossima campagna ...