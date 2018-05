Le parole di Paola e Francesco sulla fine della loro storia d’amore : Ben ritrovati con un consueto appuntamento dedicato a due ex concorrenti indiscussi della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi 2018: si tratta di Francesco Monte e Paola Di Benedetto, che nelle ultime ore hanno confermato la fine della loro relazione sentimentale sbocciata alcuni mesi fa sulle spiagge di Cayo Cochinos. Paola Di Benedetto: "Francesco Monte mi ha lasciata. Si è preso gioco dei miei sentimenti" Purtroppo la storia d’amore di ...

“Perché è finita con Francesco Monte”. Le prime parole di Paola Di Benedetto dopo l’ufficializzazione della rottura. Madre Natura ha rivelato tutto : finalmente chiarezza : Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati, ormai la notizia è di dominio pubblico, e cioè che tutti stavano aspettando è proprio: le prime parole di Paola. Che le cose tra di loro non stessero andando bene si sapeva, circolavano sul web e non solo da diverso tempo molte voci. A quanto pare, dopo l’Isola le cose tra i due ex naufraghi non sono andate come sperato dai fan del reality-show condotto da Alessia Marcuzzi. dopo i ...

Notte di parole e musica con Paola Turci e Emma Marrone : Tra i versi di 'Svejate Roma' e i graffiti sui muri che raccontano storie in un noto locale a due passi da via Tiburtina, la cantautrice Giulia Ananìa festeggia un anno dall'uscita dell'album 'Come l'...

“Chiuso il discorso”. Paola Di Benedetto e Francesco Monte - fan spiazzati dopo ‘la notizia’. parole che arrivano come un fulmine a ciel sereno - soprattutto dopo il faccia a faccia di lei e l’ex nella Casa del Grande Fratello : L’ultima Isola dei Famosi passerà alla storia come l’Isola del canna-gate, ma anche come quella della ‘rivalsa’ di Francesco Monte che, dopo essere stato lasciato in diretta tv, al Grande Fratello Vip, dalla fidanzata storica Cecilia Rodriguez, in Honduras aveva messo le basi per voltare pagina. Con la splendida Paola Di Benedetto, ex Madre Natura di Ciao Darwin. Non hanno fatto in tempo, però, a ...

Paola Di Benedetto su Instagram - le parole su Francesco Monte : crisi dopo l’Isola? : Paola Di Benedetto su Instagram, in una delle ultime dirette, mentre una esperta truccatrice la preparava per la diretta di Tiki Taka, ha parlato di Francesco Monte. C’è aria di crisi fra i due dopo la fine dell’Isola dei Famosi 2018? Pare proprio di sì. I ben informati sono pronti a giurare che si siano già lasciati, ma non è ancora detta l’ultima parola. Paola Di Benedetto e Francesco Monte: la storia d’amore inizia in ...

“Tu…”. Sbam! Grande Fratello - Matteo Gentili asfalta Paola Di Benedetto (e Monte). Per Barbara D’Urso l’occasione è troppo ghiotta e tra i due ex scatta il faccia a faccia : pubblico e inquilini in delirio per le parole del tradito : Inizia col botto la seconda puntata del ”Grande Fratello 15”. Una sorta di revival dell’edizione Vip, che aveva visto protagonisti Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, all’epoca fidanzato della sorella di Belen. Proprio all’interno della casa del Gf la coppia aveva rotto in diretta e Chechu si era sentita pronta di iniziare la sua frequentazione con il ciclista Ignazio Moser. A quasi cinque mesi di distanza ...

Barbara D'Urso - il video integrale della rissa fuorionda tra Paola Caruso e Fabiana Britto : parole vergognose : La rissa tra Paola Caruso e Fabiana Britto in diretta, e in versione integrale. Barbara D'Urso ha deciso di mandare in onda a Pomeriggio 5 lo scontro avvenuto una settimana fa tra le due procaci ...

Grande Fratello 2018 : le parole inaspettate di Paola sull’ex fidanzato Video : Finalmente ieri sera sulla rete ammiraglia Mediaset è andata in onda la quindicesima edizione del reality show “Grande Fratello [Video]”, prodotto da Endemol Shine Italy. Di recente, l’ex naufraga #Paola di benedetto ha fatto delle rivelazioni inaspettate sull’ex fidanzato #Matteo Gentili. Matteo Gentili critica l'ex fidanzata Il 17 aprile 2018 sugli schermi televisivi italiani è ritornata la popolare trasmissione #Grande Fratello, con ...

Temptation Island - Paola e Francesco Monte nel cast? Le parole dell'ex naufraga Video : Ritorniamo a parlare di reality [Video] e gossip e lo facciamo occupandoci di una delle coppie più te e più chiacchierate di questo momento. Stiamo parlando di #Paola di benedetto e #Francesco Monte che nei prossimi mesi potrebbero entrare a far parte di uno dei programmi televisivi più ti dell'estate. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Paola e Francesco Da quando è iniziata l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi [Video], tutte le ...

GRANDE FRATELLO 2018 - CONCORRENTI/ Matteo Gentili nel cast? Le parole dell'ex Paola Di Bendetto : GRANDE FRATELLO 2018, CONCORRENTI: altri quasi famosi nella casa? Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, si candida. Ecco tutti i nomi degli inquilini.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:40:00 GMT)