Le mani della Camorra sulla movida napoletana | arrestati fratelli Esposito

Beach volley - World Tour 2018 Lucerna. Quattro coppie azzurre domani a caccia della qualificazione : Sono sei le coppie azzurre al via nel torneo 3 Stelle di Lucerna che scatta domani sulle rive del lago famoso soprattutto per le sfide di canottaggio. Due coppie, Rossi/Caminati, reduci dal grandissimo settimo posto di Huntington Beach, in campo maschile e Zuccarelli/Traballi (che non erano riuscite la scorsa settimana a superare lo scoglio delle qualificazioni) in campo femminile (grazie ad una wild card) sono già nel tabellone principale, ...

Basket Serie A - domani l'ultima giornata della regular season : ROMA - Tutto in quaranta minuti. domani sera alle 20.30 e in contemporanea su tutti i campi si gioca l'ultima giornata del campionato di Serie A Postemobile. Tanti sono ancora i verdetti da emettere a ...

Audi - bloccata la produzione della A6 per sospetta manipolazione : Audi ha interrotto la produzione del suo ultimo modello A6 perché, secondo quanto riportato dai media tedeschi, conterrebbe un software in grado di manipolare i controlli delle emissioni. Confermando ...

Diritti Tv - domani la sentenza del Tribunale di Milano sulla revoca della sospensione del bando : È attesa per domani la decisione del Tribunale di Milano, chiamato a stabilire se revocare la sospensione d'urgenza del bando di Mediapro per la vendita dei Diritti tv della Serie A o accogliere le ...

Raid dei Casamonica al bar della Romanina : arrestate 4 persone : Roma, 8 mag. , askanews, Sono quattro le persone destinatarie di una ordinanza cautelare emessa dalla Procura di Roma dopo il pestaggio avvenuto a i danni di una donna disabile e di un barista di ...

Roma. Aggressione al bar della Romanina - 2 arresti : Roma. Aggressione al bar della Romanina, 2 arresti – A Roma due persone sono state arrestate e altre due sono ricercate. Sono i primi provvedimenti dopo l’Aggressione in un bar della Romanina, quartiere a sud est della capitale, avvenuto il primo aprile scorso. I pm di Roma indagano per lesioni, minacce e danneggiamento in merito a quanto avvenuto domenica primo aprile in un bar di via Salvatore Barzilai, nel quartiere della ...

Festival di Cannes 2018/ Su la Croisette per il primo giorno della manifestazione : tutti i film in concorso : Festival di Cannes 2018, su la Croisette per il primo giorno della manifestazione: programma, tutti i film in gara. Grande attesa per i nuovi film di Matteo Garrone e Lars Von Trier.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 00:12:00 GMT)

La presidente Damiano alla serata finale della manifestazione benefica "Enjoy the present-Goditi il presente" : ... per aver organizzato anche quest'anno questa importante e lodevole manifestazione che mette insieme i valori profondi dello sport e della solidarietà, una delle formule vincenti per sostenere i più ...

Ammaniti : 'Romanista dai tempi della scuola. I portieri? Sono supereroi ' : In otto giorni quattro personaggi si trovano a contatto con l'evento più grande della loro esistenza, un evento che avrebbe il potere di cambiare il mondo e che cambierà per sempre le loro vite: una ...

La scienza sbarca in bar e pub : Pint of Science L'Aquila 2018 - prima tappa abruzzese della manifestazione di divulgazione scientifica nata nel ... : «Caratteristica di Pint of Science è quella di portare, letteralmente, la scienza nel bar o nel pub sotto casa " spiega Ilaria Zanardi, genovese, che oltre ad essere responsabile nazionale di Pint of ...

La scienza sbarca in bar e pub : Pint of Science L'Aquila 2018 è la prima tappa abruzzese della manifestazione internazionale di divulgazione ... : «Caratteristica di Pint of Science è quella di portare, letteralmente, la scienza nel bar o nel pub sotto casa " spiega Ilaria Zanardi, genovese, che oltre ad essere responsabile nazionale di Pint of ...

“Meghan mani bucate”. Royal wedding : scandalo. La Markle per le nozze con Harry non bada a spese. In tanti la criticano : “Fa la signora con i soldi della regina”. Ad esempio - l’abito costa quanto una casa : Dopo mesi di indiscrezioni è arrivato il momento della verità. I fan più accaniti già lo sapevano, il vestito da sposa di Meghan Markle sarà firmato Ralph&Russo, ma oltre a questo nulla più. Il costo è da capogiro (quello vero), infatti i beninformati parlano di 100mila sterline, ovvero 113mila euro. Insomma, una cosina da nulla. Visto che la futura sposa di Harry deve rinunciare al bianco per via del suo precedente matrimonio, la ...

'Torno domani' - ragazzo di 20 anni esce di casa e scompare : l'appello della famiglia su Fb : Un ragazzo di 20 anni è scomparso in Trentino nella notte tra giovedì e venerdì, il 3 e il 4 maggio. Il giovane si chiama Cristian Gennaio e, come riporta il quotidiano online 'Dolomiti', il suo ...

Sant'Arsenio : il ballerino di 'Amici' Vittorio Ardovino protagonista domani della 'Festa di Primavera' : Alle ore 20.30 inizieranno gli spettacoli che vedranno protagonista Vittorio Ardovino , ballerino del talenti "Amici" di Maria De Filippi . Si esibiranno, inoltre, il cantante Gerardo Pistone , ...