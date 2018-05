Le loot box sono gioco d' azzardo? Electronic Arts ribadisce | assolutamente no

State of Decay 2 : Undead Labs conferma l'assenza di microtransazioni e loot box : State of Decay 2 sta per arrivare su Xbox One e PC (avete già letto i requisiti di sistema?) e, a quanto pare, non avrà microtransazioni né loot box. A confermarlo è direttamente il design director, Richard Foge, in un'intervista con MCV.Foge ha anche parlato di uno dei generi più in voga ultimamente, ovvero i battle royale e ha spiegato che le "battaglie reali"non saranno mai inserite nel gioco. Parlando di questa tipologia di giochi, il design ...

Dopo l’Olanda anche il Belgio contro le loot Box! Cosa accadrà su FUT? : anche il Belgio, Dopo l’Olanda, ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti dei videgames che utilizzano il sistema delle Loot box. La Belgian Gaming Commission, come riportato dal sito Charlieintel ,ha dichiarato che alcune Loot box sono a tutti gli effetti paragonabili a giochi d’azzardo e per questo dovranno apportare modifiche se non vogliono incorrere in pesanti […] L'articolo Dopo l’Olanda anche il Belgio contro le Loot ...

Anche il Belgio dichiara illegali le loot box : Indietro 26 aprile 2018 2018-04-26T13:40:10+00:00 ROMA – Continuano i guai per le major dei videogame. Nel mirino ancora le loot box, microtransazioni che consentono ai giocatori di spendere denaro reale per ottenere alcuni vantaggi. Una meccanica di gioco diffusa tra i titoli più popolari, ma che adesso si trova sotto una tempesta giudiziaria. Il motivo?Spingerebbero […]

Il Belgio dichiara illegali le loot box di Fifa 18 - Overwatch - Star Wars Battlefront II e altri : Seguendo la strada tracciata dall'Olanda, il Belgio ha deciso di prendere una posizione molto dura nei confronti della questione loot box. La Belgian Gaming Commission ha dichiarato che alcune loot box sono a tutti gli effetti illegali.Come riporta IGN, la commissione ha condiviso una dichiarazione in merito molto chiara: "I giochi che propongono loot box a pagamento, nel modo in cui sono attualmente proposte nella nostra nazione, si trovano in ...

Call of Duty Black Ops 4 prepara le loot boxes : cosa bolle nel pentolone di Treyarch? : Di Call of Duty Black Ops 4 non si sa effettivamente ancora nulla, con le voci di corridoio che serpeggiano in giro per la rete che sono sostanzialmente fondate sui rumor e sui sussurri di sviluppatori e publisher, che sono chiusi nel più stretto riserbo nell'attesa del reveal ufficiale del gioco. Tanta è ovviamente l'attesa per questo nuovo capitolo sviluppato dai ragazzi di Treyarch, con i primi mormorii che vorrebbero il gioco proiettato ...

Olanda : banditi i giochi con loot box in tutto il paese? : L'autorità che regolamenta il gioco d'azzardo in Olanda ha recentemente dichiarato che le loot box violano le leggi vigenti nel paese, per cui come riporta VG247 sembra proprio che i titolo che contengono al loro interno le famigerate casse premio potrebbero essere banditi definitivamente.Le loot box infatti sono pacchetti acquistabili con moneta reale e contenenti oggetti randomici di gioco, per cui per ottenere un oggetto particolarmente ...

loot box e gioco d'azzardo legato alle skin saranno un mercato da $50 miliardi nel 2022 : Gli sviluppatori di La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra hanno annunciato che le microtransazioni verranno eliminate dal gioco e negli ultimi anni diverse community hanno dimostrato un'evidente insofferenza nei confronti di Loot box e affini. Ma il fenomeno è destinato a rallentare in futuro? Secondo Juniper Research la risposta è decisamente negativa.La compagnia ha proposto un report in cui indica che nel 2022 i consumatori spenderanno la ...

Tornano i loot box in Star Wars Battlefront 2 - dettagli sul nuovo sistema di progressione : Electronic Arts non vuole smettere di usare loot box. Intrappolata tra il desiderio di fare soldi ed evitare lo scontento dei giocatori, il publisher ha annunciato di aver rielaborato tutti i sistemi di progressione e microtransazione di Star Wars Battlefront 2. Lo sparatutto di fantascienza ambientato nella galassia di proprietà della Disney, avrà ancora dei loot box, ma ora contengono solo oggetti cosmetici, riporta Venturebeat. Gli ...

Incatenati alle loot box - editoriale : Nei giorni scorsi, il presidente dell'ESRB, Patricia Vance, ha annunciato un'etichetta per le "transazioni in gioco" che sarà posizionata sulle copie fisiche di quei giochi che permettono agli utenti si spendere denaro al suo interno. Sebbene l'etichetta sarà piazzata sui giochi che includono anche abbonamenti o canzoni scaricabili, si è trattato, essenzialmente, di una risposta alla recente polemica (e alle minacce di regolamentazioni) sulle ...