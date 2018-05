Le dichiarazioni di Conticini | i fan vogliono far continuare Provaci Ancora Prof

Blastingnews

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Lunedì 7 maggio il noto attore toscano Paoloè stato ospite nel programma presentato dal conduttore e giornalista Maurizio Costanzo dal titolo S'è Fatta Notte. L'attore ha avuto modo di parlare dei suoi progetti lavorativi e si è concentrato sull'importanza della fictionin cui ha interpretato il ruolo del commissario Gaetano Berardi. Come ha sottolineato lo stesso Costanzo, Paoloha dimostrato il suo talento in ambito teatrale: è stato protagonista insieme a Luca Ward di una simpatica commedia. Quali sono le novità e curiosità principali riguardanti la messa in onda della serie televisivache dal 2005 ha sempre ottenuto ascolti importanti grazie alla presenza di attori di grande esperienza lavorativa?...