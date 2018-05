Lazio | Lotito | ' Avremmo meritato una classifica diversa Ringrazio i tifosi'

Calciomercato Lazio - novità dalla Francia : “ecco il colpo che ha in mente Lotito” : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente entusiasmante, il club biancoceleste è in lotta per la qualificazione in Champions League e si prepara con fiducia per il rush finale. Nel frattempo la dirigenza pensa anche alla prossima stagione, in particolar modo arrivano novità dalla Francia su un possibile colpo per i biancocelesti. Si tratta del centrale Jemerson, calciatore del Monaco e seguito già in passato dai ...

Pino Insegno : 'Lotito ha costruito una grande Lazio. Gruppo unito meglio dei campioni' : ... attore, comico e doppiatore dalla smisurata fede biancoceleste, ha parlato con orgoglio della sua Lazio , non risparmiando una stoccatina ai cugini giallorossi, ai microfoni di 'RMC Sport': '...

Mercato Lazio : una sola cessione e 5 grandi colpi - ecco i regali di Lotito a Inzaghi per la Champions League : La Lazio di Simone Inzaghi è sempre più vicina ad una storica qualificazione in Champions League e la società sta già pensando a come rinforzare la squadra per essere competitiva nel più prestigioso torneo internazionale, almeno per potersi giocare la qualificazione al secondo turno. La grande occasione di Mercato arriva senza ombra di dubbio dalla cessione di Milinkovic-Savic: il talentuoso 23enne serbo valorizzato al massimo da Inzaghi è ...

Lazio-De Vrij - Lotito aggirato da un hacker : truffa da 2 milioni di euro : Clamoroso episodio che riguarda la Lazio ed il difensore De Vrij. Vicenda di hackeraggio che riguarda il trasferimento dal Feyenoord ai biancocelesti nel 2014, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ un’ultima tranche della somma versata da Lotito di circa due milioni di euro, sarebbe finita ad altri attraverso un sistema di hackeraggio che si era inserito nell’operazione bancaria della Lazio. Il club ...

Milinkovic-Savic - Lotito vuole 150 milioni/ Calciomercato Lazio : la Juventus ci pensa - ma lui preferisce... : Milinkovic-Savic, Lotito vuole 150 milioni: Calciomercato Lazio, in estate partirà l'asta per il serbo. Si sfideranno PSG, Real Madrid e le due squadre di Manchester. E la Juventus...(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 13:55:00 GMT)

Lazio - pronta l'asta per Milinkovic-Savic : la strategia di Lotito : Scatta l'asta per Milinkovic-Savic. Come riporta il Corriere dello Sport le pretendenti, nelle ultime settimane, sono cresciute, l'interesse per il giocatore non conosce pausa, nonostante il rendimento opaco delle ultime apparizioni. L'interesse del Paris Saint-...

Bilanci Serie A - Lazio e Napoli sono un modello : da Lotito e De Laurentiis gestione virtuosa - flop Inter e Milan : Bilanci Serie A – L’inchiesta sui Bilanci del campionato di Serie A ha fatto emergere un quadro preoccupante, gran parte dei club si trova in una situazione delicata dal punto di vista economico e la situazione potrebbe anche peggiorare in vista dei prossimi anni. Positivi i conti di Juventus e Napoli, i bianconeri grazie anche ai successi sul campo ma sfruttano anche tantissimo lo stadio di proprietà, gli azzurri grazie ...

Lazio - Inzaghi sorride : Basta c'è. Colpi di scena : Lotito non eletto al Senato : Corre verso l'Europa League, Dusan Basta. L'esterno della Lazio è pronto a giocare sulla fascia destra giovedì sera , ore 20:05, nell'andata degli ottavi con la Dinamo Kiev. Con l'assenza di Marusic, ...

Forza Italia - il presidente della Lazio Lotito eletto in Parlamento : Importante incarico per il presidente della Lazio e della Salernitana Claudio Lotito che nelle ultime ore è stato eletto al Senato con il compito di rappresentare Forza Italia. Al sud grande successo del Movimento 5 stelle ma sia Lotito che la moglie di Clemente Mastella, Sandra Lonardo sono entrati in Parlamento con la coalizione di Centrodestra. Strada in discesa anche per Adriano Galliani, l’ex dirigente del Milan era tra i candidati ...

Morte Davide Astori - il messaggio del presidente della Lazio Lotito : Morte Davide Astori – Il giorno dopo fa ancora più male. La Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti, il difensore è stato trovato morto nella camera d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese a causa di un arresto cardiocircolatorio. Nelle ultime ore è arrivato anche il messaggio del presidente della Lazio Claudio Lotito: “e’ una grave perdita. Un ragazzo di 30 anni, un ...