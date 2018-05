: +++Incidente sul lavoro alla #Fincantieri di #Monfalcone: morto l'operaio 19enne - il_piccolo : +++Incidente sul lavoro alla #Fincantieri di #Monfalcone: morto l'operaio 19enne - NotizieIN : Lavoro,19enne muore cantiere Monfalcone - infoitinterno : Monfalcone, incidente sul lavoro presso la Fincantieri/ Morto operaio 19enne schiacciato da blocco di cemento -

Un giovane operaio ha perso la vita in un incidente sul, alnavale di, nel Goriziano. Il ragazzo, solo 19 anni, è morto all' ospedale dove era stato portato in gravissime condizioni dopo essere rimasto schiacciato da un blocco di cemento di diverse centinaia di chilogrammi. L'incidente è avvenuto davanti agli occhi del padre e del fratello maggiore. All'interno deli sindacati metalmeccanici di Cgil Cisl e Uil hanno proclamato uno sciopero immediato e organizzato un'assemblea per domani.(Di mercoledì 9 maggio 2018)