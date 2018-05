L’auto autonoma che ha ucciso una ciclista aveva un bug nel software

: Il capo della polizia di Tempe, California – dove il 18 marzo scorso è avvenuto l’incidente mortale che ha causato la morte di un pedone, travolto da un’autodi– aveva subito messo le mani avanti: “Probabilmente la self driving car non è responsabile di quanto avvenuto”. L’auto stava viaggiando a circa 60 chilometri orari, appena sotto il limite massimo consentito (come ha dimostrato un’immagine di Google Maps, smentendo la ...

: di Carblogger / @carblogger_it Un’autoha investito euna donna in Arizona. Al volante c’era un software, mentre il tecnico umano a bordo non ha evidentemente fatto in tempo a intervenire per evitare l’impatto. Per il “selfdriving” non è il primo incidente, è il più grave. Parlando con Bloomberg nello stesso giorno, un ex ingegnere che ha sviluppato sistemi disi è lasciato ...