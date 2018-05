L' assessore | ' Metrò | Fuksas ritira la firma? Ci dispiace ma proseguiremo'

ilmattino

: Il sindaco Renato Accorinti e l’assessore ai Progetti europei Gaetano Cacciola hanno invitato alla presentazione de… - enricodigiacomo : Il sindaco Renato Accorinti e l’assessore ai Progetti europei Gaetano Cacciola hanno invitato alla presentazione de… - redbookcarrier : @materia__prima @EnricoStefano @mrjaco83 @MercurioPsi @neXtquotidiano @danielefrongia @marcello_devito… - AlessioFraumene : RT @saveMetroC: Novità sulla Metro C in arrivo Domani alle ore 9 in Campidoglio è prevista un'importante conferenza stampa 'Il futuro dell… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) E se l'architettosse davvero ladalla stazione Duomo della metropolitana? L'ai trasporti si ferma un attimo: 'No, no, sono certo che troveremo un accordo. Non accadrà'. D'...