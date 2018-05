L' ascesa dell' impero Disney | fatturati record e nuovi investimenti

I protocolli più utilizzati nel campo della domotica : l'ascesa di ULE : ... offre un throughput sufficientemente elevato ma ha uno svantaggio: oltre ad occupare la banda eventualmente necessaria ad applicazioni di rete in tempo reale come lo streaming video o la telefonia ...

L'ascesa sovranista è stata accompagnata dal sonno dell'èlite : ...costituzionale ed elettorale capace di assicurare al paese un governo stabile e perciò in grado di affrontare con determinazione la sfida della modernizzazione e del rilancio della nostra economia. ...

Vanessa Incontrada - la nuova regina della tv italiana : l'irresistibile ascesa della bomba spagnola : Vanessa Incontrada sarà il nuovo volto di una serie di fiction della Rai . Il primo progetto che andrà in onda dal 7 maggio e avrà come protagonista la bella attrice e showgirl spagnola sarà Il ...

Fico esploratore - l'ascesa dell'ortodosso M5S : Roberto Fico è l'uomo chiave di questa fase politica. Tutti gli occhi sono puntati su di lui. Il presidente della Camera dovrà verificare entro giovedì prossimo, nell'ambito del mandato esplorativo affidatogli dal presidente della Repubblica ...

Sarkozy sotto inchiesta - la cerchia finanziaria che festeggiò l’ascesa all’Eliseo dell’ex avvocato di B. non ride più : Si mette male per gli amici del Fouquet’s, la stretta cerchia di industriali francesi vicini all’ex presidente Nicolas Sarkozy. L’inchiesta per i finanziamenti libici illeciti e le accuse di tentata corruzione dei giudici che indagavano sui flussi di denaro nella campagna presidenziale del 2007 gettano infatti un’ombra sull’intero sistema di relazioni che ruota attorno all’ex numero uno della République. E ...

Dall'elicottero bianco che portò Ratzinger via dal Vaticano a Francesco : ascesa e caduta dello spin doctor Viganò : Era ben noto in Vaticano di quanto monsignor Dario Viganò, fino a oggi prefetto della Segreteria della Comunicazione vaticana, fosse vicino al Papa sin dall'elezione. Quindi non stupiscono i toni dispiaciuti con i quali Francesco ha accettato le sue dimissioni.Viganò lascia dopo una settimana di polemiche, a motivo della disastrosa "gestione" del contenuto di una lettera di Benedetto XVI, utilizzata letteralmente a pezzi, e ...

Usa - Cohn lascia amministrazione Trump : rottura dopo i dazi su acciaio e alluminio. L’ascesa dell’ultraprotezionista Navarro : Gary Cohn, il top advisor economico della Casa Bianca, lascia il suo posto. In una dichiarazione, Cohn non dà alcuna ragione per l’addio e si limita a spiegare che “è stato un onore servire il mio Paese e mettere in atto politiche economiche rivolte alla crescita, in particolare il passaggio della storica riforma delle tasse”. Subito dopo, parlando con il New York Times, Donald Trump ha affermato che “Gary ha fatto uno splendido lavoro… ed è un ...

[Il ritratto] Il precipizio del rottamatore. Dalla ruota della fortuna a padrone del Paese. ascesa e caduta di un leader troppo veloce : ... è il presidente del Consiglio più giovane della nostra storia, classificato Dalla rivista americana Fortune come la terza persona con meno di 40 anni più influente nel mondo. Ed è questo il suo ...

