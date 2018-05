L’Argentina è di nuovo nei guai

Calcio - l’Italia sfida L’Argentina per dimenticare la delusione “Mondiale” e ripartire verso un nuovo ciclo : L’amichevole più triste della storia della Nazionale italiana. Ma anche un punto di partenza per risalire dal baratro e guardare con fiducia al futuro. L’Italia si accinge ad affrontare l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester nel test in programma domani, venerdì 23 marzo alle ore 20.45, ma la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia ha reso decisamente cupo il clima intorno ad un gruppo che ha bisogno di ...