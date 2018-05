L' Argentario chiude la stagione con una vittoria per 3-0

volley.sportrentino

: Chiude il campionato con la ciliegina finale il #Montalcino, che rifila un pokerissimo all’#Argentario e saluta al… - montalcinonews : Chiude il campionato con la ciliegina finale il #Montalcino, che rifila un pokerissimo all’#Argentario e saluta al… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) La cronaca Per l'ultima partita stagionale Maurizio Moretti schiera il sestetto con Braida in regia, Visintini opposto, Maestri e Giulia Bonafini in banda, Alessia Mazzon e Cardoni al centro, ...