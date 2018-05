Lara | ora l’anima gemella te la consiglia il chatbot

vanityfair

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Per incontrare qualcuno, magari una futura anima, non ci vuole poi molto: basta un bot. Cioè un’assistente virtuale in grado di assistere gli utenti single dall’inizio alla fine della loro ricerca, passo dopo passo, dall’iscrizione alla gestione dei rapporti online. LEGGI ANCHEDating, non è tutt'app quel che stuzzica Si chiamae l’ha appena lanciata Meetic, una delle piattaforme per incontri più note del mondo e pezzo forte del conglomerato statunitense Iac-InterActiveCorp che controlla la gallina dalle uova d’oro Tinder, OkCupid, Match.com e FriendScout24. In Italia, dice il gruppo, ha già fatto nascere circa un milione di coppie. La primaper single è attiva sia su sito e app di Meetic he su Messenger, la chat di Facebook, e promette di incrementare i “match”, cioè gli incroci positivi fra potenziali partner. Nei Paesi in cuiè già al lavoro sono saliti a ...