Lara | la chatbot che ti aiuta a rimorchiare su Messenger

gqitalia

: Lara, ora l'anima gemella te la consiglia il chatbot - - serviziavanzati : Lara, ora l'anima gemella te la consiglia il chatbot - - SimoneCosimi : Lara, l'assistente virtuale che ti consiglia l'anima gemella - zazoomnews : Lara ora l’anima gemella te la consiglia il chatbot - #l’anima #gemella #consiglia #chatbot -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) La rivoluzione dating non si arresta. Dopo l’app che usa il DNA per trovare la compatibilità migliore tra le anime gemelle, ora è il turno dell’intelligenza artificiale in grado di assistere gli utenti nella ricerca del partner ideale passo dopo passo, dall’iscrizione alla ricerca. Si chiama, ed è la nuova funzionalità di Meetic – il più longevo sito di incontri. Una vera e propria virtual coach disponibile anche su Facebookin grado di consigliare il match più azzeccato, l’abbinamento perfetto, in linea con le caratteristiche richieste. Per farlo prende in considerazione numerosi dettagli dai profili degli utenti e li analizza per trovare quelli più compatibili, consigliandoli poi ai diretti interessati. A cominciare dalla lista di criteri che ogni utente compila (estremamente dettagliata, con circa 95 opzioni selezionabili), ma anche dalla sua ...