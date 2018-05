L' annuncio arriva | Trump ritira gli Usa da accordo nucleare con Iran

Juventus - Buffon lascia il calcio : l’annuncio arriva da… Pjanic [FOTO] : La Juventus ha conquistato tre punti preziosi nella gara di campionato contro l’Inter, non sono mancate le polemiche per le decisioni arbitrali. Nel frattempo ultime partite della carriera per il portiere Buffon, pronto l’addio al calcio. “Ciao Bosnia. È stato bello conoscerti e condividere tante emozioni! Sei stato una gran sorpresa”. Con queste parole Gigi Buffon, ha autografato la maglia regalata al compagno Miralem Pjanic. Parole ...

KIM JONG-UN : DOPO LA FINE DELLA GUERRA ARRIVA L'annuncio A SORPRESA : ... ' A maggio smantelliamo sito nucleare ' Chiuderà i suoi lavori a maggio il centro per i test nucleari di Punggye-ri , il luogo che negli ultimi mesi è balzato agli onori DELLA cronaca perché proprio ...

MORTE PRINCE - NESSUN RESPONSABILE/ L’indagine si chiude e arriva un annuncio per i fan del cantante : MORTE PRINCE, NESSUN RESPONSABILE: L’indagine sulla scomparsa del cantante, chiusa senza accuse. Il procuratore della contea di Carver ha archiviato il caso circa la dipartita del mito(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 22:32:00 GMT)

“Ma Francisco Porcella ci sarà?”. Ballando con le stelle - in settimana il concorrente ha avuto un brutto infortunio e adesso arriva l’annuncio ufficiale. E la sua partner Anastasia racconta tutto : Ballando con le stelle, domande: ci sarà Giovanni Ciacci, che dopo il malore della scorsa settimana ha annunciato di voler abbandonare lo show di Milly Carlucci? E ancora: ci sarà Francisco Porcella, il surfista che nei giorni scorsi ha avuto un brutto infortunio che gli è costato la lussazione della clavicola? I fan di Ballando possono tirare un sospirone di sollievo adesso: ci saranno entrambi nella puntata che andrà in onda sabato 14 ...

Furto nella Casa del Grande Fratello - arriva l’annuncio di Barbara D’Urso. La notizia dei ladri a pochi giorni dal via del reality si è subito diffusa a macchia d’olio - quindi - a Pomeriggio Cinque - tutta la verità : Tra le tante notizie, i giornali riportavano anche quella di un Furto nella Casa del Grande Fratello. Il reality affidato nuovamente a Barbara D’Urso è in partenza (comincerà il prossimo 17 aprile, ndr) è uno degli argomenti caldi, quindi lo scoop ha fatto ben presto il giro delle testate. Anche perché dall’appartamento allestito a Cinecittà per ospitare i ‘nip’ (o semi ‘nip) sarebbero spariti anche gli ...

“Per tutti gli amici : purtroppo oggi ci ha lasciati”. Lutto in Rai. Con queste poche parole arriva il triste annuncio della famiglia. Colleghi distrutti. E la tv perde un altro pezzo di storia : “Per tutti gli amici: purtroppo oggi ci ha lasciati.” Firmato “la moglie e i figli”. Così, con queste poche righe, scritte sotto all’immagine di una candela accesa, la famiglia annuncia a mezzo Facebook la scomparsa di un uomo che ha fatto la storia in Rai, perché era la voce e il volto del calcio: è morto Ignazio Scardina, che dal 2000 al 2006 era stato il capo della redazione calcistica di Raisport, il ...

Chiara Ferragni e Fedez genitori/ Foto - è nato Leone : arriva il lieto annuncio social : Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori: nella notte di ieri è nato infatti il loro primogenito Leone, venuto al mondo in anticipo come rivelato dalla stessa influencer(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 21:16:00 GMT)

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA : ARRIVA L'annuncio : Tante volte mi sono chiesto come mai mi trovassi all'interno di quella casa accanto a personaggi così noti al mondo dello spettacolo. Quello vero. Figuriamoci, poi, quando uscendo ho scoperto tutto l'...

“Tiziano Ferro è diventato papà” : la foto. I fan non potevano credere ai propri occhi - poi è arrivato l’annuncio. E lo scatto del cantante con il neonato è stato letteralmente preso d’assalto : “È la foto che aspettiamo tutti da tempo. Sei di una dolcezza incredibile, commovente. Valore assoluto!”. E, ancora, si legge sotto al post di Tiziano Ferro da oltre 21mila mi piace in meno di un’ora: “Mi sono commossa come una stupida…Questa foto è stupenda. E poi per l’ennesima volta viviamo le cose in simbiosi…Siete davvero una meraviglia e il tuo sorriso dice tutto”, “Felice che ...

“È incinta”. Arriva anche a Stefano la notizia della gravidanza di Belen. Lui è in Honduras per l’Isola dei Famosi e l’annuncio lo prende alla sprovvista. Reagisce così : È incinta? Ancora non si sa se è vero, quel che è certo è che la notizia della presunta gravidanza di Belen Rodriguez che sarebbe in attesa del suo secondo da Andrea Iannone (per lui sarebbe il primo) è una delle notizie che sta suscitando più clamore nelle ultime ore. A lanciare la bomba su Belen e Iannone il settimanale Nuovo Tv secondo il quale sarebbe questa gravidanza il motivo per cui Belen avrebbe rinunciato alla conduzione del Grande ...

Arriva l’annuncio di Bolt : “ecco la mia nuova squadra” : “Ho firmato per una squadra di calcio. Scoprirete con chi alle 8 di martedì”. Con questo messaggio diffuso nella giornata di ieri, Usain Bolt ha solleticato la curiosità di diversi tifosi ed addetti ai lavori in merito al suo futuro. In realtà si trattava solo di una trovata intelligente per pubblicizzare un evento di beneficenza. Bolt infatti giocherà ad Old Trafford una gara con la “maglia” dell’Unicef, utile a ...