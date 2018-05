L' allieva | al via le riprese della seconda serie

Blastingnews

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Reduce dal grande successoprima, era prevedibile che avvenisse la riconferma. Stiamo parlando de L’, la nota fiction di Rai1, che ha portato al successo il personaggio di Alice Allievi, interpretato dall’attrice Alessandra Mastronardi. L’attrice, sin dalla prima puntata andata in onda nel 2016, è stata abile a calarsi nei panni dell’impacciata e intuitiva studentessa di Medicina legale. Agli inizi, in tanti non si aspettavano che un ruolo del genere potesse funzionare e, invece, ha ribaltato i pronostici, convincendo la produzione a realizzare la....