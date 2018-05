Beve L’ACQUA DELLA piscina mentre gioca : Elianna - a 4 anni - lotta tra la vita e la morte : Elianna Grace, 4 anni di Sarasota, in Florida, ha ingerito un po' di acqua della piscina dei nonni mentre giocava. Ma qualche giorno dopo ha cominciato a sentirsi male e ad avere la febbre alta. Trasferita in ospedale, le è stata diagnosticata una polmonite da inalazione causata dai prodotti chimici presenti in quel liquido. "È ancora attaccata a una macchina per respirare. Speriamo si riprenda".Continua a leggere

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : la Luparense batte L’ACQUA&Sapone e passa il turno! Anche Kaos Reggio Emilia e Maritime Augusta nella Final Four : La Luparense supera l’Acqua&Sapone Unigross espugnando Chieti nei quarti di Finale della Coppa della Divisione 2017-2018 e lancia un segnale Anche alle avversarie in campionato in vista dei playoff scudetto. I campioni d’Italia in carica si guadagnano l’accesso alla Final Four della competizione che per la prima volta apre le porte a tutte le categorie del Calcio a 5 in un unico torneo. A fare la differenza contro ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della 24^ giornata di Serie A : Fabricio Calderolli prende per mano L’ACQUA&Sapone - Guilherme Strangari blinda Pesaro in zona playoff : italiani alla ribalta nella 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Sono tante le firme d’autore recanti il marchio tricolore, quando mancano soltanto due turni alla fine della regular season. L’Acqua&Sapone Unigross si prende la vetta della classifica in coabitazione con la Luparense, battendo 4-3 l’IC Futsal in un match con una forte impronta azzurra, mentre l’Italservice Pesaro si assicura ...

Qual è la vera origine delL’ACQUA sulla Terra? E’ più antica della nascita della Luna : Nuovo studio relativo all’acqua presente sul nostro pianeta: sembra che la maggior parte dell’acqua sulla Terra era già presente prima della potente collisione con un piccolo pianeta dalla Quale ha avuto origine la Luna. L’ipotesi, pubblicata sulla rivista Science Advances dal gruppo della Open University guidato da Richard C. Greenwood, si basa sul confronto fra rocce lunari e terrestri. Secondo le teorie più accreditate, la ...

Giornata mondiale delL’ACQUA : lo stato della crisi e le soluzioni : La beviamo in bottiglia, la facciamo scorrere dal rubinetto, la veneriamo quando siamo in spiaggia e ogni tanto ce la prendiamo con lei quando cade dal cielo nel fine settimana. Ma quasi sempre ci dimentichiamo quale sia il suo valore profondo per la nostra sopravvivenza. Le Nazioni Unite hanno dichiarato la data di oggi, 22 marzo, come Giornata mondiale dell’acqua: una ricorrenza che si festeggia ormai dal 1993, per celebrare questo ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della 23^ giornata di Serie A : Felipe Manfroi provvidenziale per le sorti di Pesaro - Fabricio Calderolli lancia in orbita L’ACQUA&Sapone : La Serie A si tinge d’azzurro. A prendersi la scena nella 23^ giornata del campionato sono due italiani che hanno fatto la fortuna dell’Italservice Pesaro e dell’Acqua&Sapone Unigross, ridefinendo le gerarchie in zona playoff. Ma la pattuglia nostrana fa la differenza anche in altri club, testimoniando la varietà di un movimento che, pur essendo alle prese con una profonda crisi di risultati in campo internazionale, esprime ...