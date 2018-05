La versione con 4 GB di RAM di Nokia 6 1 sarà disponibile in India dal 13 maggio

L’app Philips Hue sta per rinnovarsi con l’update alla versione 3.0 : L'app Philips Hue, pensata per il controllo delle omonime lampadine smart, si appresta finalmente a rinnovarsi in maniera significativa, grazie all'update alla versione 3.0. La versione rivista e migliorata dell'applicazione arriverà sia per Android che per iOS, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza d'uso dei propri utenti. L'articolo L’app Philips Hue sta per rinnovarsi con l’update alla versione 3.0 proviene da TuttoAndroid.

ESCAP : influenza positiva del rinnovamento e della riconversione dell'economia cinese : Lo stesso giorno, l'ESCAP ha pubblicato un rapporto intitolato "Panoramica su economia e società dell'Asia Pacifica , 2018, ", dal quale emerge che, con il rinnovamento e la riconversione industriale ...

MacX Video Converter Pro : il numero 1 nella conversione - compressione e modifica dei video 4K - : ... telecamere, droni, GoPro e quant'altro e aiuta così a liberare spazio su disco o sul proprio account Cloud, facilitandone anche la condivisione su YouTube, Facebook o gli altri canali di streaming ...

Svelati i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di State of Decay 2 : Manca sempre meno all'arrivo di State of Decay 2, l'atteso seguito dell'apprezzato titolo di Undead Labs che sarà disponibile a partire dal prossimo 22 maggio per Xbox One e PC. Per permettere agli utenti di prepararsi al meglio per il lancio, gli sviluppatori hanno divulgato i requisiti minimi e consigliati per la versione PC del gioco, che dimostrano come non sarà necessario possedere una macchina di ultima generazione per godersi State of ...

Inter - la moglie di Fresi in versione sexy : scatti ‘caldissimi’ con la maglia nerazzurra [FOTO] : 1/16 Foto Instagram ...

La versione PS4 di Conan Exiles si mostra in un video gameplay : Dopo oltre un anno di accesso anticipato su PC e diversi mesi su Xbox One, Conan Exiles di Funcom sarà ufficialmente lanciato, anche su PlayStation 4.Fino ad ora nessuno, al di fuori degli sviluppatori di Funcom, ha visto il gioco girare sulla console di Sony. Ma ora possiamo finalmente dare uno sguardo a Conan Exiles per PS4 nel video gameplay accompagnato dal commento del director Joel Bylos e del community manager Jens Erik Vaaler.Per inciso, ...

Facebook sembra prendere sempre più in considerazione una sua versione a pagamento priva di contenuti pubblicitari : Sono passate alcune settimane dallo scandalo che ha coinvolto Facebook tramite Cambridge Analytica, ma ora una nuova notizia fa scalpore: Cambridge Analytica chiude ma i suoi manager si stanno organizzando per creare la nuova società Emerdata!

Eleonora Pedron racconta Max Biaggi in versione papà : Eleonora Pedron ha condiviso con Max Biaggi una storia d’amore da cui sono nati anche due figli. Il rapporto tra l’ex Miss Italia e l’ex motociclista di MotoGp pare civile nonostante la separazione. I due hanno ammesso più volte di fare del loro meglio per i loro figli. É Eleonora Pedron questa volta a parlare di Max Biaggi versione papà in un’intervista alla rivista ‘Oggi‘. L’ex reginetta di bellezza confessa: “Max è sempre stato molto ...

Nuova versione per i Joy-Con e compatibilità del Pro Controller su Steam : Quest’oggi vogliamo condividere con voi una duplice notizia sui Controller Nintendo Switch. La prima riguarda la produzione di una Nuova versione dei Joy-Con, la seconda invece della recente compatibilità del Pro Controller su Steam. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Compatibilità e Novità Nintendo svela l’arrivo, anche se non ci è ...

Matteo Salvini - il sondaggista Weber di Ixè : 'Inversione di tendenza' - la Lega si sta mangiando Silvio Berlusconi : La Lega si sta mangiando Forza Italia , e per tutto questo 'renderà Matteo Salvini molto più generoso con Silvio Berlusconi '. Secondo Roberto Weber , sondaggista e presidente dell'istituto Ixè , ...

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 maggio 2018 : il mese mariano e preghiera per la conversione del cuore : Messaggio della Madonna di Medjugorje del 2 maggio 2018: l'attesa per l'apparizione a Mirjana Soldo, l'invito alla conversione e alla preghiera. "Sacrificio più grande è quello d'amore"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:28:00 GMT)

The Witcher 2 in 4K su Xbox One X regge il confronto con la versione PC? - analisi comparativa : Il programma di miglioramento per i giochi Xbox 360 su Xbox One X di Microsoft ha recentemente aggiunto il supporto a un gioco molto speciale della scorsa generazione: The Witcher 2: Assassins of Kings. Ero particolarmente curioso di valutarlo perché la conversione per Xbox 360 di CD Projekt Red era già assolutamente incredibile e con il suo arrivo su Xbox One X potrebbe essere definita un'ulteriore evoluzione al precedente miracolo tecnologico. ...

L’ultima versione di Google Chrome implementa nuovi controlli di sicurezza per i certificati SSL : Mentre navighiamo in internet ci possiamo trovare d'innanzi a due tipologie di pagine web: HTTP o HTTPS. Quest'ultimo, più recente e più sicuro, adotta diversi controlli di sicurezza per garantire uno scambio di informazioni sicuro tra il nostro dispositivo e la pagina web. Con l'ultima versione di Google Chrome viene introdotta una nuova "Politica di trasparenza dei certificati "! L'articolo L’ultima versione di Google Chrome implementa ...

Microsoft Launcher Beta si aggiorna alla versione 4.9 con alcune novità : Il team di Microsoft Launcher ha rilasciato un nuovo aggiornamento della versione Beta di questa popolare applicazione. Scopriamo cosa è cambiato