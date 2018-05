La teoria della mente dei bambini piccoli

Rete 13 febbraio contro chi agita lo spettro della teoria del gender : 'Fuori gli omofobi dal Comune' : ... discriminano unioni tra persone che non siano all'insegna dell'eterosessualità sancita dal vincolo della sacra romana chiesa, provano a censurare libri per l'infanzia, spettacoli teatrali, saggi di ...

Arriva l’Apocalisse? Il “pianeta della morte” Nibiru “apparirà il 23 Aprile 2018 - quando avverrà la Fine del Mondo” : ecco la nuova incredibile teoria del complotto : Ebbene sì, i sostenitori della teoria del complotto sono tornati alla ribalta: c’è chi sostiene che la Fine del Mondo avverrà proprio nel mese di Aprile . Secondo l’ incredibile tesi, senza alcun fondamento scientifico (e neppure puramente logico in realtà), il Sole, la Luna, e il pianeta Giove si allineeranno con la costellazione della Vergine il 23 Aprile , e sarà tale evento epocale ad annunciare la seconda venuta di Gesù. E non ...

Evoluzione della specie : teoria e immagini : ... diventando Homo sapiens in modo anche differente in diverse parti del mondo. Questa ipotesi viene a volte chiamata "multiregionale". Evoluzione della specie :Darwin Un paragrafo Charles Darwin se lo ...

Evoluzione della specie : teoria e immagini : Evoluzione della specie , subito collegata a Darwin nel cervello della maggior parte di noi anche se non è stato il solo a lavorarci e a sviluppare delle teorie. Anzi, ha avuto parecchi nemici per quanto ha affermato e tuttora il dibattito sembra aperto. Ogni volta infatti che si trovano reperti che risalgono a millenni fa e che possono darci degli indizi sulla Evoluzione dell’uomo e sulle sue origini, il dibattito sull’ Evoluzione della specie ...

Accadde oggi : il 20 marzo 1916 viene pubblicata la teoria della Relatività : Il 20 marzo 1916 veniva pubblicata sugli Annalen der Physik la Teoria della Relatività generale di Albert Einstein. La Teoria era stata completata il 25 novembre 1915, e descriveva le proprietà dello spazio-tempo a 4 dimensioni. In sintesi, secondo tale Teoria la gravità altro non è che la manifestazione della curvatura dello spazio-tempo. La celebre equazione E=mc² (energia uguale massa moltiplicata per la velocità della luce al quadrato), pose ...

Addio a Philip J. Davis - studioso dell’analisi numerica e della teoria dell’approssimazione : E’ morto all’età di 95 anni Philip J. Davis , matematico statunitense celebre per i lavori sull’analisi numerica e la teoria dell’approssimazione. Laureato alla Università di Harvard, Davis ha ottenuto la cattedra di matematica applicata nel 1963 alla Brown University. Si è occupato anche di storia della matematica e di filosofia della matematica e si era fatto apprezzare come grande divulgatore, con una serie di libri ...

È morto Stephen Hawking - a 76 anni Lo scienziato della « teoria del tutto» Le mogli - i Pink Floyd : le 6 cose che (forse) non sapete su di lui : L’astrofisico di fama mondiale Stephen Hawking è morto all’età di 76 anni. Lo afferma un portavoce della sua famiglia. È morto nella sua abitazione a Cambridge. Ha convissuto per oltre 55 anni con una malattia invalidante

