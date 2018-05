La squadra di basket di Atene licenzia il coach perché è fascista

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia stai attenta alla Romania! squadra in forma e che crede nell’impresa : Dopo la bella vittoria di Treviso contro l’Olanda, l’Italia torna subito in campo nella quarta giornata delle Qualificazioni Mondiali 2019. Gli azzurri saranno impegnati lunedì in Romania, contro una formazione che sta veramente sorprendendo e che sembrava all’inizio delle competizioni non avere molte possibilità di accedere alla seconda fase. Italia e Romania si sono affrontate all’esordio delle Qualificazioni con la ...