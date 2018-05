La Sindrome di Sjӧgren | patogenesi | diagnosi e terapia di una delle malattie “invisibili”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Sulle tavole rotonde del XXI Congresso Nazionale del CReI, che dal 10 al 12 maggio tratterà di “Flogosi ed Autoimmunità”, nella giornata di venerdì 11 maggio si continuerà a parlare di “rare” e “orfane” proprio a causa della difficoltà nel riconoscere la loro rarità, come nel caso delladi Sjögren, la malattia reumatica più frequente, seconda solo all’artrite reumatoide. «Una malattia invisibile, non si vede esteriormente, ma crea una grave disabilità e una qualità di vita molto scadente con rischio di mortalità (5-8%) per linfoma non Hodgkin e con un’incidenza 44 volte superiore, rispetto al resto della popolazione, di linfoproliferazioni», come dichiara Lucia Marotta, Presidente A.N.I.Ma.S.S. e psicopedagogista anche lei affetta da circa 20 anni da questa patologia. Ladi Sjögren è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa, che coinvolge le ghiandole ...