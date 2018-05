La ricostruzione nel Centro Italia | il 18 Maggio il seminario su problematiche | metodi

Terremoto nel Maceratese - le ombre sulla ricostruzione . Crollano i mobili nelle casette antisismiche : Sono crollate le cucine. Cascate le caldaie, sbriciolati alcuni muretti esterni. Molte, troppe, delle case antisismiche consegnate nel Centro Italia hanno reagito come non avrebbero dovuto alla scossa ...

Elezioni - Cappellini vs Travaglio : “Tua ricostruzione su no del M5S a Pd nel 2013 è singolare”. “Parli di cose diverse” : Polemica concitata a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio , e Stefano Cappellini , capo della redazione politica di Repubblica. La discussione esplode dopo l’intervento di Travaglio , dal quale Cappellini dissente: “E’ una ricostruzione singolare. Il no dei 5 Stelle a Bersani fu legittimo, esattamente come lo è quello attuale del Pd al M5S. Ci vuole, però, un po’ di coerenza e di onestà ...

Napoli - il Comune vicino al crac a causa del debito per la ricostruzione post sisma ’81. La salvezza nelle mani del governo : Il futuro di Napoli nelle mani del governo. C’è poco tempo per evitare il dissesto. A rendere disastrosa una situazione già complicata è stata una sentenza pronunciata il 7 marzo dalle Sezione Unite della Corte dei conti, che hanno respinto in via definitiva il ricorso presentato dal Comune di Napoli contro una delibera della magistratura contabile campana che contestava all’ente di aver sforato nel 2016 il Patto di Stabilità. Questo perché non ...