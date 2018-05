La ricostruzione dopo il terremoto | dobbiamo uscire dall' ombra della corruzione con la

huffingtonpost

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Credetemi, parlare ancora delnon è facile. Sia per i terremotati che sono stanchi di parole, sia per i non terremotati che credono in cuor loro chequasi due anni sia passata l'emergenza. Invece siamo ancora qui, in un'attesa senza fine. Anche quando si tratta di ricostruire una scuola, che è stata definita di "Grado E", cioè il grado maggiore di compromissione, non solo inagibile, ma da ricostruire. Ascoli Piceno, quartiere Monticelli: quasi 300 ragazzi da un anno e mezzo per fare lezione si devono adattare in un edificio ubicato in un altro quartiere che via via abbiamo cercato di riqualificare e rendere accogliente, il loro disagio è anche quello delle famiglie e dei docenti.Nel 2017 il finanziamento per laè stato assegnato. Quindi è fatta? Sarà l'ultima estate precaria per alunni e insegnanti? ...