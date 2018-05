La nuova canzone d' autore al FIM Fiera della Musica | ospite Mirkoeilcane

Madonna al Met Gala è tornata a esibirsi dal vivo e ha cantato una nuova canzone : New album is coming? The post Madonna al Met Gala è tornata a esibirsi dal vivo e ha cantato una nuova canzone appeared first on News Mtv Italia.

Troye Sivan ha pubblicato la nuova canzone “Bloom” : Chissà quando uscirà il disco?! The post Troye Sivan ha pubblicato la nuova canzone “Bloom” appeared first on News Mtv Italia.

Anna Tatangelo - nuova vita senza Gigi D'Alessio. Torna alla musica - il titolo della canzone? Messaggino al veleno... : Torna Anna Tatangelo versione Lady Tata . Dopo la rottura con Gigi D'Alessio , la cantante napoletana annuncia la sua nuova fatica musicale a tre anni di distanza dall'ultimo lavoro Libera , del 2015. ...

Selena Gomez ha annunciato l’uscita della nuova canzone “Back To You” : In arrivo il 10 maggio The post Selena Gomez ha annunciato l’uscita della nuova canzone “Back To You” appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift ritorna alle origini con la nuova canzone “Babe” feat. Sugarland : The old Taylor is back The post Taylor Swift ritorna alle origini con la nuova canzone “Babe” feat. Sugarland appeared first on News Mtv Italia.

Liam Payne feat. J Balvin : è uscita la nuova canzone “Familiar” : Famili-famili-famili-familiar The post Liam Payne feat. J Balvin: è uscita la nuova canzone “Familiar” appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello non vede l’ora di ascoltare la nuova canzone di Ariana Grande - proprio come te! : <3 The post Camila Cabello non vede l’ora di ascoltare la nuova canzone di Ariana Grande, proprio come te! appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande : ecco un assaggio della nuova canzone “No Tears Left To Cry” : Prepara i fazzoletti The post Ariana Grande: ecco un assaggio della nuova canzone “No Tears Left To Cry” appeared first on News Mtv Italia.

Lady Gaga pubblica una nuova canzone ma usando il suo vero nome : Stefani Germanotta : Lady Gaga ha pubblicato una nuova canzone sulle principali piattaforme di streaming , anche se su Spotify il brano non si trova più, e lo ha ... Continua a leggere su radio 105

Charlie Puth - la nuova canzone “Change” ft. James Taylor è dedicata a tutte le vittime dell’uso delle armi : Charlie Puth ha pubblicato la nuova canzone “Change” con James Taylor. Come si legge nel post condiviso su Twitter da Charlie, il brano è dedicato alle vittime e ai sopravvissuti alla sparatoria del liceo Parkland avvenuta lo scorso 14 febbraio e a tutte le persone che hanno perso la vita a causa dell’uso delle armi. Change feat. James Taylor is out now. This song is dedicated to all of the Parkland students, any lives lost ...

David Guetta : è uscita la nuova canzone con Sia intitolata “Flames” : David Guetta e Sia sono tornati a collaborare insieme nella canzone “Flames”, uscita venerdì 23 marzo. via GIPHY Già dal primo ascolto sembra il singolo perfetto per la bella stazione. Giudica tu stesso, puoi ascoltarlo qui sotto. Si tratta dell’ennesima collaborazione tra il famossissimo dj e producer francese e la straordinaria cantante e autrice australiana. [arc id=”e5505934-9f60-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] Prima ...

Nipote per Al Bano e Romina Power/ Cristel Carrisi è incinta : a maggio nuova canzone e riunione in Puglia? : Le promesse di Al Bano e Romina Power in attesa del loro primo Nipote: la famiglia sarà finalmente tutta riunita a Cellino San Marco? Ecco le ultime novità(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 10:11:00 GMT)

Shawn Mendes ha pubblicato la nuova canzone “In My Blood” e un messaggio speciale per i fan : Come promesso, a mezzanotte in punto di giovedì 22 marzo Shawn Mendes ha pubblicato il singolo “In My Blood”, estratto dal suo nuovo progetto discografico in arrivo tra pochissimo. via GIPHY Alza il volume a palla: dopo aver ascoltato “In My Blood” non potrai fare a meno di risentirla in loop per tutta la giornata! La canzone si apre lenta per poi crescere incalzante strofa dopo strofa, sfociando nel ritornello nel ...

Supremacy : la nuova canzone di Roger Waters pro Palestina Video : Nel corso di questa settimana #Roger Waters, ex componente storico dei Pink Floyd, ha rilasciato il suo ultimo brano registrato insieme al gruppo palestinese Trio Jourban: Supremacy. Il testo riprende le parole di The Penultimate Speech of The Red Indian to the White Man il penultimo discorso dei Pellerossa all’uomo bianco del poeta palestinese Mahmoud Darwish ed è stato registrato in to alla decisione del Presidente degli Stati Uniti d’America, ...