La Nord Corea libera tre prigionieri americani in vista dell’incontro Trump-Kim Jong-un 

Corea del Nord - liberati tre prigionieri americani. E Trump esulta su Twitter : Il presidente degli Stati Uniti: «Il segretario di Stato Mike Pompeo e i suoi "ospiti" atterreranno questa notte alle 2, ora locale, negli Stati Uniti: sarò a riceverli». E rivela: «Fissati data e luogo del summit con Kim»

Nord Corea - Pompeo oggi a Pyongyang. Seul : “Regime rilascerà tre detenuti Usa” : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è arrivato a Pyongyang per incontri con funzionari NordCoreani in vista del vertice tra il presidente Usa Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un. Secondo Yonhap, quale gesto di distensione per il summit il regime rilascerà i tre cittadini Usa detenuti dal 2017. Citando un funzionario dell’Ufficio presidenziale di Seul, l’agenzia riporta che Pompeo dovrebbe ritornare in patria ...