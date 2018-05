La musica arriva nelle storie di Instagram con gli “sticker musicali”

Olympo - in Riviera arriva lo spettacolo della compagnia 'Scuola di musical' : ... cantanti e ballerini che sono sotto la giuda dei direttori artistici Eugenia Brega e Paolo Clementi che si dedicano all'attività di formazione e di produzione di spettacoli. Grazie alla loro ...

La musica arriva negli ospedali italiani - l'iniziativa di Officine Buone : L'evento potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook di Officine Buone e coinvolgerà importanti ospiti della musica come Marianne Mirage, Stag, Giulia Penna, Marco Maccarini e ...

Domenica all’Opera - la musica del ‘900 arriva su Rai 5 : Rai 5 inaugura un nuovo speciale appuntamento con Domenica all’opera, un ciclo interamente dedicato ai grandi artisti del secondo Novecento La grande musica contemporanea della seconda metà del ‘900 arriva su Rai 5 con “Domenica all’opera“, una serie di appuntamenti dedicati a grandi artisti del calibro di Berio, Tutino e Hans Werner Henze. Domenica all’opera su Rai 5: quando inizia Da Domenica 6 maggio alle ...

Gianna Nannini - il rock invade il Concertone - poi arriva la trap-karaoke di Sfera Ebbasta - musica - Spettacoli : Apertura con polemica immediata al Primo Maggio 2018 in piazza San Giovanni a Roma. Lodo, il cantante dello Stato Sociale che con Ambra Angiolini conduce il Concertone, ha iniziato alle 15 in punto in ...

musica - la vittoria di Napster arriva dopo 19 anni : Formati di alta qualità che avrebbero dovuto incontrare il grande favore dei fans di Musica di tutto il mondo. Ma nei libri di storia dell'industria Musicale il protagonista rimarrà invece un ragazzo ...

Addio Google Play musica - arriva YouTube Remix : ... una nuova piattaforma di streaming Musicale che unisce Google Play Musica e YouTube Music Google sta cercando di uniformare la sua offerta di streaming Musicale per poter competere con Spotify ed ...

SPOTIFY FREE/ Arriva la musica on demand anche per i non abbonati : Rivoluzione SPOTIFY, musica on demand per i non abbonati: Gustav Soderstrom spiega come il servizio di musica in streaming renderà disponibile una rosa di brani selezionabili gratuitamente(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:09:00 GMT)

Arriva l’iPod per la vagina - l’esperta : “Così si potrà parlare al feto e gli si potrà far sentire la musica” : La Dott.ssa Federica Moffa, Specialista in riproduzione assistita presso l’Institut Marquès, è intervenuta questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi, condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Con il nostro studio abbiamo dimostrato – ha detto la Dott.ssa Moffa – che al feto le vibrazioni sonore Arrivano direttamente solo quando la musica passa dalla vagina, quando viene amplificata attraverso un ...

Cibo - moda e musica in piazza A Qualiano arriva "Cena di Note"… : «Stiamo lavorando da un anno su questa iniziativa " aggiunge il consigliere comunale con delega agli Spettacoli Salvatore Apostoli ". Abbiamo fatto decine di incontri per incastrare le tre serate, ...

La Compagnia del Cigno : dopo i flop di Sirene e E’ arrivata la Felicità 2 - Cotroneo punta sulla musica classica : La Compagnia del Cigno Ivan Cotroneo punta tutto sulla musica classica, sperando di recuperare i consensi perduti. dopo i tiepidi riscontri ottenuti in autunno con la tanto attesa e pubblicizzata serie Sirene, e il recente flop di E’ arrivata la Felicità 2, traslocato dal prime time al pomeriggio domenicale di Rai1, lo sceneggiatore sta lavorando ad una nuova fiction destinata al primo canale della tv di Stato, dal titolo La Compagnia del Cigno. ...

Festival di musica per bambini : a Casa della musica arriva 'Il Circo Nai e Max' : Il Suono della scienza' , all'Immaginario Scientifico di Trieste, sempre nell'ambito del Festival di Musica per bambini registra già il tutto esaurito: dalla sera di sabato 21 alla mattina di ...

Cardi B - la nuova stella del rap arriva dal Bronx 'Sono grande quanto Tupac' - musica - Spettacoli : A 19 anni il lavoro da spogliarellista, poi l'esplosione dei suoi video a colpi di milioni di visualizzazioni sui social media tipo Vine e Instagram. Quindi l'arrivo in un talent tv dedicato all'hip ...

ROTELLO. musica rock di grande livello al Funny Pub : arriva la band I Komandanti & Golinelli - : A partire dalle 21, la quasi follia dei titolari Mario e Guido, da sempre in prima linea per trasformare un posto così piccolo in una ribalta per spettacoli di grande livello, permetterà a chiunque ...

Roma Summer Fest : la grande musica arriva nella Capitale : Per molto tempo l'Heineken Jammin Festival ed il Pistoia Blues sono stati il punto di riferimento per gli amanti dei grandi concerti con i nomi più prestigiosi della scena rock internazionale e del sound blues. Negli ultimi anni, però, sono nati sulla penisola molti altri eventi che, sommati, rendono l'Italia uno dei punti di grande concentrazione di Festival musicali estivi. E' il caso, tra gli altri, del Roma Summer Fest. ...Continua a leggere