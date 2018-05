La Gran Bretagna pensa a un' eredità di cittadinanza | 10mila a fondo perduto

California supera la Gran Bretagna - quinta economia al mondo : Per Lee Ohanian, professore di economia all'UCLA, il successo economico è dovuto alla produttività dei lavoratori: negli ultimi sei anni, infatti, la California è stata capace di creare due milioni ...

Gran Bretagna violenta : due omicidi a Londra e Liverpool : Due omicidi in una sola notte in due delle più importanti città del Regno Unito, Londra e Liverpool. E in entrambi i casi le vittime sono giovanissime: solo 17 anni per il ragazzo ucciso con un colpo di pistola nella capitale britannica e 20 anni per la vittima di un accoltellamento a Liverpool.Il 17enne è morto nel quartiere di Southwark, in una zona abbastanza centrale di Londra, ed è stato trovato in fin di vita, per strada, dalla polizia, ...

Gran Bretagna - dimissioni Rudd - May ammette : sapevo quote immigrati illegali da espellere : La vicenda dello scandalo Windrush riguarda migliaia di immigrati caraibici arrivati dagli anni '70 - la prima imbarcazione arrivata a Londra si chiamava appunto "Windrush" - per ricostruire il paese dopo la seconda guerra mondiale. Questi immigrati avevano ottenuto il diritto di restare a tempo indefinito

Germania - Francia e Gran Bretagna contro Trump : “Usa fermino i dazi o ci difenderemo” : Germania, Francia e Gran Bretagna contro Trump: “Usa fermino i dazi o ci difenderemo” Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May, hanno ammonito Washington: “Non impongano dazi alle merci dell’Ue o l’Unione si difenderà, a tutela dei propri interessi”. Tajani: “Se Trump avvia una guerra commerciale con l’Europa commette un errore a danno del suo […]

Hockey ghiaccio - L’ITALIA TORNA IN SERIE A! Arriva la promozione - decisivo il pareggio in extremis della Gran Bretagna con l’Ungheria! : Sulla ruota di Budapest (Ungheria) è uscito il numero dell’Italia. Gli azzurri hanno ottenuto la promozione alla Top Division dei Mondiali di Hockey su ghiaccio nella maniera più rocambolesca possibile. Dopo la vittoria a 2″ dalla fine contro la Slovenia, la Nazionale di Cleyton Beddoes doveva sperare che la Gran Bretagna portasse quanto meno l’incontro con l’Ungheria all’overtime. Così è stato, in un finale a dir ...

Hockey ghiaccio - PAZZA ITALIA! Slovenia battuta a 2 secondi dalla fine! Ora tifare Gran Bretagna per la promozione! : È finita con un epilogo da batticuore a Budapest, per cuori forti. L’Italia ha battuto la Slovenia nell’ultima giornata dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio, tenendo viva la speranza di salire in Top Division. Vincere nei regolamentari era l’unico risultato utile per gli azzurri, che ci sono riusciti soltanto a 2″ dalla fine, con Diego Kostner che ha infilato la porta slovena rimasta sguarnita. Anche i ...

Gran Bretagna : Alfie Evans ‘ha messo le ali’ Video : #Alfie Evans è morto durante la notte, in una stanza dell’ospedale Alder Hey di Liverpool. Lo hanno annunciato i due genitori con altrettanti post su Facebook. “Il mio gladiatore ha abbassato lo scudo” Il primo ad annunciare la scomparsa del piccolo #Alfie è stato il papa', sulla sua pagina Facebook è comparso un post dove era scritto “Il mio gladiatore ha abbassato lo scudo e messo le ali alle 2:30”, aggiungendo di essere disperato e di amare ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : l’Italia si arrende alla Gran Bretagna. Si complica l’obiettivo promozione : L’Italia è stata sconfitta per 4-3 dalla Gran Bretagna nella quarta partita dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio di Budapest. Una sconfitta dolorosa, per come è maturata e soprattutto perché complica notevolmente l’obiettivo promozione. Gli azzurri iniziavano la giornata a pari punti con Kazakistan e Gran Bretagna, e dopo la sconfitta dei kazaki con la Slovenia (5-3, giocata nel pomeriggio) avevano la ghiotta ...

LIVE Hockey ghiaccio - Italia-Gran Bretagna in DIRETTA : 3-4. Mondiali Prima Divisione. Gli azzurri si giocheranno tutto nell’ultima sfida contro la Slovenia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna, Mondiali di Prima Divisione 2018 di Hockey su ghiaccio di Budapest. Partita fondamentale per gli azzurri. Dopo la vittoria contro il Kazakistan, la Nazionale di Cleyton Beddoes ha rilanciato le proprie ambizioni di promozione e vincendo stasera farebbe un passo avanti notevole. Mancano due partite e il margine di errore si sta riducendo notevolmente. Ma i britannici saranno un ...

