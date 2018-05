La giostra perde i pezzi | mamma e figlia precipitano insieme | la donna di 50 anni muore

fanpage

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Una gita al Luna Park finita in tragedia quella a Penjamo, nel Messico. Irma Sanchez Albarran, 50, e suaNayeli Morales Sanchez, 26, erano sospese a testa in giù quando la barra di sicurezza non ha retto e sono precipitate. Per la madre non c'è stato nulla da fare, mentre la ragazza è ricoverata in condizioni disperate in ospedale.