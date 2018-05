La CGIL si mette in proprio

huffingtonpost

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Lasiin, e cerca di darsi da fare nel nuovo mondo digitale. Il documento congressuale che circola in questi giorni segna un taglio netto anche di quell'esile legame che ancora connetteva il principale sindacato italiano al sistema dei partiti della sinistra.Questa volta non è un contrasto con il vertice di questo o quel partito ma una separazione, fredda e neppure contrastata ma solo constatata, fra l'aggregazione sindacale accumulatasi in più di un secolo di pratiche e conflitti e una sinistra politica che sembra ormai del tutto lontana non tanto dal mondo del lavoro ma dalle dinamiche e dalle logiche che stanno oggi attraversando lo scacchiere della produzione e della riproduzione sociale. La stessa aria di vigilia elettorale sembra quasi accelerare questo ineluttabile distacco.Lase ne va, e cerca una bussola per navigare, sapendo che parte non ...