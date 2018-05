La bomba sui conti pubblici | Rischio manovrina dello 0 | 3% del Pil

Suinicoltura intensiva - il report di Terra! : "Una bomba ecologica" : Dalle deiezioni inquinanti al consumo di suolo, l'associazione denuncia l'allevamento industriale: "Impatti giganteschi sul pianeta. Ridurre il consumo di...

bomba sui Mondiali - l'allarme dall'Argentina : brutte voci su Messi : I Mondiali di Russia si avvicinano, e in Argentina cresce l'ansia per le condizioni di Lionel Messi . Le voci che rimbalzano da fonti vicine alla Seleccion non rassicurano i tifosi argentini. Il ...

Attacco in Siria - 5 cose da sapere sui bombardamenti di ieri notte : Navi, aerei e missili cruise contro Assad, ma l'obiettivo, secondo gli Alleati, è solo scoraggiare l'esercito Siriano dall'uso delle armi chimiche. O, come dice la Russia, punire una Siria vincente.Continua a leggere

Trump e Macron pronti all'attacco "bombardamenti entro 72 ore" Allarme Eurocontrol sui voli di linea : L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha pubblicato un'allerta su possibili bombardamenti aerei in Siria "entro le prossime 72 ore". Pronta l'escalation militare di Usa e Francia contro Assad Segui su affaritaliani.it

“Barbara D’Urso - Alessia Mancini e Jonathan : dico tutto”. bomba Nadia Rinaldi sull’Isola dei famosi. Stuzzicata sui social non ci ha pensato due volte a rispondere a tono alle provocazioni. E sono venute fuori delle verità davvero scomode : L’Isola dei Famosi si fa sempre più rovente e i suoi protagonisti, sia quelli rimasti in gioco, sia quelli già tornati in Italia, continuano a parlare e soprattutto a far parlare. Qualche giorno fa, durante la diretta Jonathan ha mosso pesanti dichiarazioni nei confronti di Alessia Mancini. Frasi che hanno coinvolto anche Nadia Rinaldi. L’ex gieffino ha affermato che l’ex letterina avrebbe detto che la Rinaldi ha “la rabbia tipica delle ...

“Vergogna! E lui che c’entra?”.Grande Fratello - indiscrezioni bomba sui concorrenti. La nuova edizione targata Barbara D’Urso è pronta a partire. I nomi che girano sono discutibili : Non c’è tempo di rilassarsi e mai come in questo momento vale il detto “chi si ferma è perduto”. Quando manca una settimana alla chiusura dell’Isola dei Famosi ecco che spunta prepotente il Grande Fratello. Un ritorno a quattro mesi appena dall’edizione Vip, che vedrà montare in sella Barbara D’Urso, sempre più una e trina, e un cast di tutto rispetto degno della migliore sagra del lattarino di Marta. A quanto raccontano i ben informati ...

Pensioni - la bomba sui conti dell'Inps : 'Ecco perché sono sull'orlo del baratro' : Certo, c'è il 70% dei trattamenti che è scivolato sotto la soglia dei 1.000 euro. Ci sono 11,1 milioni di Pensioni, il 62,2% del totale, inferiori a 750 euro. E l'età media di uscita si è attestata, ...

Gianfranco Rotondi - la bomba : 'Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno già fatto l'accordo. Anche sui ministri' : 'I ragazzi l' accordo ce l'hanno già e comprende tutto, compresa la lite su chi guida un governo già deciso e destinato a vedere la luce prima di quanto tutti scommettano'. E' la profezia di ...

La bomba sui 5 Stelle : 'Con Roberto Fico ha vinto la lobby gay' Video : Il presidente della Camera dei deputati è la terza più importante carica della Repubblica Italiana, dopo quella di Presidente della Repubblica e quella di Presidente del Senato. Le ultime elezioni hanno consegnato instabilita' e, per ora, ingovernabilita' al Paese ma per eleggere i presidenti delle Camere i partiti maggioritari hanno trovato un accordo: Maria Elisabetta Casellati Forza Italia per il Senato e Roberto Fico #movimento 5 Stelle per ...

bomba a orologeria sui titoli di Stato : Alla larga dai Btp. E da tutto ciò che è espressione del debito italiano. Blackrock ci volta le spalle. Al più grande gestore di patrimoni al mondo, con 6mila miliardi di dollari di masse amministrate, è risultato indigesto come un tramezzino avariato l'esito delle recenti elezioni. 'Il peggior possibile', dice senza mezzi termini Scott ...

“Wow! Che sventola”. Caterina Balivo in versione bomba super-sexy. Lo scatto sui social manda in delirio i fan : valanga di commenti e like : ”Prova costume dopo la diretta e… C’è il trucco ma non c’è l’inganno… swippate la seconda foto e capirete perché ? Mai prendersi troppo sul serio… mancano 2 taglie!!!” Caterina Balivo, 38 anni, bellissima sui social. La conduttrice di Detto fatto pubblica uno scatto mentre fa la prova costume, nel suo camerino che la ritrae a piedi nudi, circondata da abiti, mentre sfoggia un vestito che ...